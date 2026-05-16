Kuglači Mertojaka razbili Osijek i izborili novo finale Kupa

Pobjedom u polufinalu nad Osijekom rezultatom 5:3 (3763:3641) sa 122 čunja razlike Mertojak je ostvario plasman u finale Kupa za 2026. godinu.

To se i ne čini kao neka novost, budući je Mertojak od 2017. godine stalni sudionik finalnih utakmica Kupa, uz tri pobjede (ostvarene protiv Poštara, 2017., Zaprešića 2021. i Grmoščice 2022.), dok je u prethodne tri godine Zaprešić u finalima izlazio kao pobjednik. Dvije godine, u tom međuvremenu, Kup natjecanje nije održano radi Corone.

Final Four održava se u kuglani u Zaprešiću, pa je sasvim izvjesno da je i ove godine Zaprešić izraziti favorit za osvajanje Kupa, no to nikako ne umanjuje još jedan sjajan sportski uspjeh kuglača iz Splita, koji su eto već jedno desetljeće u kontinuitetu u samom vrhu hrvatskog i europskog kuglanja, uvijek na svim natjecanjima na postolju. Uz veliku podršku svojih navijača iz Antiteatra, Mertojak će pokušati dati sve od sebe na završetku još jedne uspješne sezone.

Finalna utakmica između nedavnog pobjednika Lige prvaka, domaćeg Zaprešića i Mertojaka na rasporedu je u nedjelju, 17.5. sa početkom u 13,45, a prethodno će svoju finalnu utakmicu u natjecanju žena odigrati Mlaka (Rijeka) i Zagreb u 11,00.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Osijek:

D.Dimitrovski-M.Tutnjević 0:1 (644:645)

A.Kovač-I.Bartulović 1:0 (641:600)

N.Muše-M.Mušanić 0:1 (632:643)

M.Matić-M.Liović 1:0 (647:568)

I.Totić-J.Rukavina 1:0 (622:600)

G.Pofuk-Z.Mazor 0:1 (577:585)