NENADANA VIJEST SA SPLITSKOG SVEUČILIŠTA Ovo je prvi pet friendly fakultet u Splitu

Agromediteranski fakultet s ponosom ističe kako je postao “pet friendly” fakultet u sastavu Sveučilišta u Splitu, čime je napravljen važan korak prema stvaranju ugodnijeg, otvorenijeg i modernijeg akademskog okruženja za svoje studente.

Inicijativa za uvođenje “pet friendly” koncepta potekla je od doc. dr. sc. Pavla Gančevića, a prijedlog je jednoglasno prihvaćen na sjednici Fakulteta. Ova odluka izazvala je veliko zadovoljstvo među studentima, koji ne kriju oduševljenje novim pristupom i atmosferom na Fakultetu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Već sada nekoliko ljubimaca naših studenata redovito “sudjeluje” na nastavi i svakodnevnim fakultetskim aktivnostima, a njihova prisutnost unosi dodatnu toplinu, opuštenost i pozitivnu energiju među studente i nastavnike.

Brojna istraživanja potvrđuju kako prisutnost kućnih ljubimaca može doprinijeti smanjenju stresa i anksioznosti, poboljšati raspoloženje te pozitivno utjecati na mentalno zdravlje studenata, osobito tijekom zahtjevnih nastavnih i ispitnih razdoblja. Osim toga, ovakav pristup doprinosi stvaranju prijateljskog i poticajnog okruženja, jača osjećaj zajedništva te potiče socijalizaciju među studentima.

Kao fakultet usmjeren prirodi, održivosti i kvaliteti života, Agromediteranski fakultet prepoznao je važnost stvaranja prostora u kojem se studenti osjećaju ugodno i opušteno. Nadamo se kako će i ostale sastavnice Sveučilišta u Splitu u budućnosti pratiti naš primjer i prepoznati pozitivne učinke ovakvih inicijativa na studentski život i akademsku zajednicu.