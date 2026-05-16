VIDEO Ovo je trenutak kada je zrakoplov sa 130 putnika izletio s piste

Drama u splitskoj zračnoj luci. S piste je izletio zrakoplov Croatia Airlinesa sa 130 putnika i pet članova posade. Putnici su evakuirani, a zrakoplov je pretrpio štetu. Zbog svega došlo je i do kašnjenja te odgađanja letova u splitskoj zračnoj luci. Nova TV donosi ekskluzivnu snimku kako je do izlijetanja došlo.

Umjesto polijetanja za Frankfurt, 130 putnika dobilo je neočekivanu porciju straha.

“U 13 sati i 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova s piste, to jest zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavi”, rekao je Davor Mišić, direktor prometa, Croatia Airlines.

Zašto je došlo do izlijetanja za sada nije poznato.

“Teško je to u ovom trenutku reći, tako da ne bih kalkulirao”, rekao je Mišić na pitanje je li pilot pogriješio.

Srećom, nikome nije bilo ništa. Putnici su evakuirani te upućeni na putnički terminal zračne luke.

