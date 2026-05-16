Velika vijest za mještane: Nakon godina čekanja stiže kanalizacija u Strožanac

Nakon godina čekanja ishođena građevinska dozvola za kanalizaciju na posljednjem neizgrađenom dijelu obale u Strožancu

Općina Podstrana uspješno je ishodila građevinsku dozvolu za izgradnju kanalizacijskog cjevovoda na obalnom području u Strožancu, u ukupnoj duljini od oko 950 metara, čime će se riješiti jedan od dugogodišnjih komunalnih problema na području općine.

Naime, riječ je o posljednjem dijelu podstranske obale koji još uvijek nema izgrađen sustav kanalizacijske odvodnje, a o potrebi realizacije ovog projekta govori se već dugi niz godina.

Načelnik Općine Podstrana istaknuo je kako je riječ o jednom od važnijih infrastrukturnih projekata za budućnost mjesta.

„O ovom projektu godinama se pričalo, ali smo se tek sada ozbiljno uhvatili u koštac s problemom i uspjeli, nakon dugotrajnog administrativnog procesa i brojnih procedura, ishoditi građevinsku dozvolu. Ovo je veliki korak za Strožanac i cijelu Podstranu jer će konačno i posljednji dio naše obale dobiti kanalizacijsku infrastrukturu kakvu zaslužuje“, poručio je načelnik.

Osim projekta u Strožancu, Općina Podstrana je u suradnji s tvrtkom Vodovod i kanalizacija Split uspješno ishodila i građevinsku dozvolu za izgradnju kanalizacijskog cjevovoda u ulici Banica u Grljevcu, u duljini od oko 250 metara.

Iz Općine ističu kako se kontinuirano radi na poboljšanju komunalne infrastrukture i stvaranju kvalitetnijih uvjeta života za sve mještane, a upravo su ovakvi projekti temelj daljnjeg razvoja Podstrane.

„Zahvaljujem tvrtki Vodovod i kanalizacija Split te njihovim stručnim službama na suradnji, profesionalnosti i angažmanu tijekom cijelog procesa. Pred nama je još puno posla, ali nastavljamo raditi odgovorno i sustavno kako bismo riješili ključne infrastrukturne izazove naše općine“, zaključio je načelnik.