Ovaj Kaštelanin stoji iza grupe Lelek. Je li vam poznat?

Brojimo posljednje sate do velikog finala jubilarnog 70. izdanja Eurovizije, u kojem će hrvatske predstavnice, grupa Lelek, s pjesmom "Andromeda" nastupiti 13. po redu. Uzbuđenje je tim veće jer Lelekice kotiraju visoko na kladionicama.Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Klaudija Pulek, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso. Ovaj Kaštelanin, danas jedno od najspominjanijih imena na domaćoj glazbenoj sceni i autor stihova "Andromede", bio je kandidat Big Brothera iz 2018. godine. Zanimljivo, na ovogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama. Danas vodi kreativni smjer hrvatskih predstavnica na Euroviziji te sudjeluje u produkciji i menadžmentu sastava.

Kada je ulazio u Big Brother Roso je rekao kako ga prijatelji zovu Rosy. Visok je čak 205 centimetara, a isticao je tada kako je od drugih bolji u dvjema stvarima - mijenjanju žarulja i skidanju zvijezda s neba. Tomislav je tada rekao kako nije tipičan mladić - ne izlazi, ne pije i ne puši. Po prirodi nije agresivac, a naljutiti ga mogu samo brat i sestra. Za sebe je govorio kako nije netko tko se uklapa u masu, a u BB kući ne bi volio vidjeti licemjerne, bahate i bezobrazne ljude, zato što s njima nikad ne pronalazi zajednički jezik, piše Večernji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa