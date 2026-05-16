Stravična snimka iz Rijeke: Brutalno pretukli stranca nasred ulice

Društvenim mrežama proširila se stravična snimka brutalnog premlaćivanja stranca u Hrvatskoj.

Na snimci dvojica mladića brutalno mlati stranca, a konstantno mu i nešto dobacuju. U društvu mladića čuje se i ženski glas.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Do sada nije bilo poznato kada i gdje je snimka snimljena, ali jutros oko 10.30 oglasila se PU primorsko-goranska čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci u kojoj nekoliko osoba ozljeđuju mlađu mušku osobu. Spomenuta snimka datira iz noći 31. siječnja/1. veljače, odnosno prije tri i pol mjeseca, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu.

Pri tome su ga ozlijedile i otuđile mu mobitel i novac, a događaj je prijavljen policiji i u tijeku je kriminalističko istraživanje.

Policija nije dosada imala saznanja o snimci niti je lokacija događaja pokrivena video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao mjesto događaja. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz riječke luke", stoji u priopćenju policije.

Što se događa na uznemirujućoj snimci?

Na snimci koja je šokirala javnost, mladići cipelare stranca na podu i više puta ga udaraju u glavu. U jednom trenutku mu jedan od napadača s obje noge skače na prsa, a na tlu je sve puno krvi, piše Danas.hr.

Na snimci se čuje kako pretučenom strancu prilazi i jedna djevojka te viče na njega koji okrvavljen leži na tlu. Ženska osoba govori "On me tuko" te se konstantno smije. Prilazi mu opet i govori "You hit me - udario si me", ali nakon toga govori "You hit my friend - udario si moju prijateljicu".

Zatim govore o njegovom mobitelu (op.a. mobitelu pretučenog) i "neka ga bace u more". Tijekom snimke konstantno se smiju. Na kraju mu jedan od mladića koji ga je pretukao govori "zaprljao si me majmune" te "tu si razbio glavu i "This is Europe" - Ovo je Europa". U jednom trenutku i jedna od prisutnih ženskih osoba ga udara.

Policija u svom priopćenju nije navela je li spomenuti strani državljanin napao mlade osobe koje su ga pretukle.