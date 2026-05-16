Prekinuta generalna proba za finale Eurosonga, evo zašto

Generalna proba za veliko finale Eurosonga u Beču morala je biti nakratko prekinuta nakon tehničkog problema sa zavjesom na samom početku showa. Problem se dogodio tijekom uvodnog nastupa prošlogodišnjeg pobjednika JJ-a, koji je izvodio pjesmu "Wasted Love", dok ga je zavjesa djelomično skrivala od publike, medija i gostiju u dvorani Stadthalle, piše aol.co.uk.

Nakon ponovnog pokretanja probe zavjesa se podigla bez problema, a program je nastavljen uz manje kašnjenje. No, tehničke poteškoće nisu stale na tome. Rekviziti za nastup rumunjske predstavnice Alexandre Capitanescu i njezine pjesme "Choke Me" nisu bili postavljeni na vrijeme pa su voditelji Victoria Swarovski i Michael Ostrowski morali improvizirati dok se pozornica nije pripremila za nastavak programa.

