KVARNER – ZADAR 72-96: Zadar u izborio polufinale play-offa

Košarkaši Kvarnera i Zadra danas su od 18 sati igrali drugu četvrtfinalnu utakmicu play-offa SuperSport Premijer lige, a slavio je Zadar rezultatom 72:96. Prva, treća i posljednja četvrtina otišle su na stranu Zadra (13:20, 24:28, 9:23), dok je druga pripala Kvarneru (26:25).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Tišma s 20 poena, 9 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Mihailović sa 16 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Mekić s 12 poena i 3 skoka; Mazalin s 11 poena, 8 skokova i 3 asistencije; Kapusta s 11 poena, 2 skoka, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom; Ramljak s 8 poena, 7 skokova i 4 asistencije; Buljević sa 6 poena, 3 skoka i 1 blokom; Klarica sa 6 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Žganec s 4 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Tkachenko s 2 poena i 1 skokom; Torbarina s 1 asistencijom i Dundović.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

S obzirom na to da je Zadar slavio i u prvoj utakmici, prošao je u polufinalni play-off SuperSport Premijer lige.