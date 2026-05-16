Bivši dinamovac provocirao Hajduk: "A plasirali su se u Europu?"

Slovenski prvoligaš Aluminij osvojio je nacionalni kup pobjedom od 1:0 nad Grosupljem, čime je osigurao nastup u prvom pretkolu Europske lige. U studijskoj emisiji nakon utakmice trener Aluminija izrazio je želju za atraktivnim protivnikom poput Hajduka, što je bivšeg igrača Dinama Zorana Pavlovića potaknulo na provokaciju.

Provokacija bivšeg dinamovca

Nakon pobjede u finalu kupa, trener Aluminija Jura Arsić gostovao je u studiju slovenskog Sportkluba. Na voditeljevo pitanje koga bi želio za protivnika u prvom europskom izazovu, Arsić je odgovorio da bi volio nekog atraktivnog, poput Hajduka.

Splićani će, kao drugoplasirana momčad HNL-a, također započeti svoj europski put u prvom pretkolu Europske lige. Na Arsićevu izjavu reagirao je nogometni analitičar i bivši dinamovac Zoran Pavlović, koji je upadicom nasmijao sve u studiju: "A Hajduk se plasirao u Europu?"

Karijera u Dinamu i Sloveniji

Zoran Pavlović igrao je za Dinamo od 1999. do 2001. godine, gdje je na poziciji desnog veznog zabilježio šest nastupa. Tijekom bogate karijere igrao je za brojne klubove, uključujući Rudar Velenje, Salzburg, Olimpiju i Maribor. Za reprezentaciju Slovenije odigrao je 21 utakmicu. Profesionalnu karijeru završio je 2020. godine, a danas radi kao nogometni analitičar, piše Index.