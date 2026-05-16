Lelekice pred veliki nastup priznale što im je najveća želja

Večeras su sve oči uprte u veliko finale Eurosonga 2026., spektakl koji će pratiti milijuni gledatelja diljem svijeta. Među izvođačima koji će stati na veliku pozornicu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle nalaze se i naše predstavnice, grupa Lelek.

Djevojke će se europskoj publici predstaviti pjesmom ''Andromeda'', a prije velike završnice oglasile se u se na društvenim mrežama.

''Idemo finale. Rekao bi Stjepan Hauser: 'Večeras je ta večer.' Očekujemo da glasate u finalu. Očekujemo uživanje na pozornici i najbolji nastup s naše strane. Očekujem da bude top. Očekujem da ću plakati večeras. Svi ćemo plakati, plačite s nama'', poručile su djevojke na društvenim mrežama.