Splitska zračna luka otvorila pistu nakon incidenta, kašnjenja su ogromna

Splitska zračna luka u vrlo je kratkom vremenu ponovno otvorila pistu za redovni promet. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s uzletno-sletne staze u 13 sati i 10 minuta, a već od 16 sati zračna luka ponovno je otvorena te prihvaća i otprema zrakoplove na redovnim linijama. Naravno, kašnjenja su velika i u odlasku i u dolasku, što je i očekivano s obzirom na to da zrakoplovi satima nisu mogli slijetati niti polijetati iz Splita. Ipak, zahvaljujući brzoj reakciji svih službi zračne luke, promet je normaliziran u rekordno kratkom roku.

Podsjetimo, vrlo slična situacija dogodila se prije gotovo godinu dana kada je Cessna 525 hrvatskog avioprijevoznika Air Pannonije prilikom slijetanja u Zagrebu također izletjela s uzletno-sletne staze. Incident se tada dogodio oko 15 sati, a zagrebačka zračna luka ponovno je otvorena tek iza ponoći, što je uzrokovalo brojna otkazivanja letova prema Zagrebu i iz Zagreba toga dana. Brojnim priopćenjima tada se pokušavao opravdati spor proces ponovnog otvaranja zračne luke, no sada se još jednom može postaviti pitanje kako je Split uspio ponovno otvoriti pistu u svega nekoliko sati, a Zagreb nije. Pritom treba naglasiti da je u Splitu do incidenta došlo na velikom komercijalnom zrakoplovu s gotovo 140 putnika i članova posade, a ne na praznom business mlažnjaku.

Iako su brojni putnici danas suočeni s poteškoćama u realizaciji svog putovanja zbog kašnjenja i otkazivanja pojedinih letova, splitska je zračna luka brzom reakcijom spriječila još veće operativne poteškoće pa službe svakako zaslužuju pohvale, očito je riječ o dobro uvježbanim timovima spremnima odgovoriti na ovakve izazove. Iako se ovakve situacije redovito uvježbavaju kroz posebne vježbe i procedure, događaj od danas pokazao je njihovu stvarnu operativnu spremnost.