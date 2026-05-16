Kolinda uputila poruku grupi LELEK: "Neka vaš glas, hrabrost i emocija dotaknu Europu"

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na društvenim mrežama pružila je podršku grupi LELEK i njihovoj pjesmi “Andromeda”, istaknuvši kako pjesma nosi snažnu poruku o identitetu, ponosu i povijesti hrvatskog naroda.

U objavi je naglasila da “Andromeda” podsjeća na težak put predaka, a posebno hrvatskih žena koje su kroz stoljeća, unatoč izazovima i stradanjima, čuvale vjeru, obitelj, tradiciju i dostojanstvo.

„Naša povijest nije bila laka, ali upravo su hrabrost, žrtva i nepokolebljivost omogućili da sačuvamo ono što jesmo“, poručila je Grabar-Kitarović, dodajući kako su tradicija, ponos i identitet duboko utkane vrijednosti hrvatskog naroda.

Posebno je istaknula važnost nastupa mladih izvođačica na europskoj pozornici, ocijenivši da dostojanstveno predstavljaju hrvatsku kulturu i šalju snažnu poruku o ulozi žene kroz povijest.

„Sretno večeras, cure. Neka vaš glas, hrabrost i emocija dotaknu Europu baš onako kako su dotaknuli hrvatski narod“, napisala je bivša predsjednica.