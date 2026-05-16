Šok za putnike: Jadrolinija i Croatia Airlines prisiljeni na otkazivanje putovanja

Zbog drastičnog rasta cijena mlaznog goriva zrakoplovne tvrtke diljem svijeta samo su u ovom mjesecu otkazale 13.000 letova. To znači da su iz rasporeda izbrisana dva milijuna sjedala.

Nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines u idućem tromjesečju otkazuje oko 900 letova, odnosno pet posto od ukupno planiranih 27.000 operacija, zbog drastičnog rasta cijena mlaznog goriva koji je izazvao krizu u svjetskom zračnom prometu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Visoke cijene goriva primorale su i Jadroliniju da u idućih mjeseci i pol otkaže dio putovanja na liniji Split – Ancona.

Poskupljenje goriva i prekidi u opskrbnim lancima primorali su Jadroliniju da ukine 15 putovanja na relaciji Split - Ancona u špici turističke sezone.

- Naš glavni zadatak je optimizacija cijelokupnog sustava. U tom smislu smo predložili ovu odluku koja se temelji na tržišnim okolnostima kakve su danas. Naši korisnici i putnici mogu biti spokojni jer smo 15. travnja potpisali novi dvogodišnji ugovor s dobavljačima goriva i time osigurali dovoljno goriva za iduće dvije godine poslovanja, rekao je predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović za HRT.

Dok naš trajektni prijevoznik najavljuje orijentaciju na plovila koja pokreće energija iz obnovljivih izvora, to ne može učiniti i nacionalni avioprijevoznik koji ovisi isključivo o kerozinu.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković smatra da je ova racionalizacija poslovanja samo privremena.

- Moramo nalaziti način da dođe do, ne ušteda, ali reduciranja, da dođe do optimiziranja troškova. U tom smislu jedna međunarodna linija, koja je ostala, sada ima manji broj polazaka, tako da nije došlo do ukidanja nego do reduciranja, kao što se dogodilo u Croatia Airlinesu. Hoće li toga biti još? Za sada ne, rekao je Butković.

Zbog visokih troškova Croatia Airlines ukida 900 letova.

- Kontinuirano se prati kretanje potražnje, operativne okolnosti i raspoloživost resursa te se, sukladno tome, prilagođava red letenja. U pojedinim slučajevima riječ je o smanjenju frekvencija na određenim rutama ili izmjenama reda letenja, stoji u priopćenju Croatia Airlinesa.

- Sigurno je da se prilagođavaju na način da ukupan volumen neće biti manji, nego se radi optimizacija ruta, što je naravno logično i prirodno. Ako u nekom gradu imate priliku imati veću popunjenost nego na nekoj drugoj ruti, onda u ovoj godini i ovoj situaciji naravno relocirate resurse tamo gdje možete imati najveći mogući promet i to je logično, rekao je ministar turizam i sporta Tonči Glavina.

Zbog visokih cijena goriva prijevoz je sve skuplji. Čini se da će deblji kraj opet izvući putnici.