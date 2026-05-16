POLICIJA POSLALA UPOZORENJE Policija uklanja avionsku bombu iz Drugog svjetskog rata na Korčuli

Policijski službenici za protueksplozijsko ronjenje Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko- neretvanske uz pomoć policijskog službenika Regionalne protueksplozijske jedinice Split će u ponedjeljak 18. svibnja, provesti akciju premještanja i uništenja minsko-eksplozivnog sredstva koje je pronađeno u moru u uvali Luka na otoku Korčuli.

Riječ je o zrakoplovnoj bombi koja datira iz Drugog svjetskog rata, a kako bi se ona sigurno premjestila s mjesta pronalaska, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija će poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana.

"Policija će s akcijom premještanja bombe započeti oko 8 sati, nakon čega će se bomba transportirati do mjesta uništenja, te će prilaz biti ograničen s kopnene i morske strane za vrijeme uništenja minsko-eksplozivnog sredstva. Javnost će biti pravovremeno obaviještena po okončanju akcije.

Apeliramo na građane da za vrijeme akcije ne pristupaju zonama osiguranja koje će uspostaviti policijski službenici te da postupaju po uputama policijskih službenika radi njihove sigurnosti i sigurnosti svih sudionika akcije uklanjanja.

Zaključno napominjemo kako ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije", poručili su iz PU dubrovačko-neretvanske.