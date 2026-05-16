Ivošević 'spustio' Šuti: "Može li netko ovom političkom tudumu objasniti da je član osuđene kriminalne organizacije?"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je kako smatra da bi Bojan Ivošević i Srđan Marinić trebali odstupiti iz Gradskog vijeća nakon podizanja optužnice koja ih tereti za neovlašteni ulazak u sustav gradske uprave.

Na Šutine izjave ubrzo je reagirao Ivošević, oštro kritizirajući gradonačelnika i njegovu političku opciju.

„Može li netko ovom političkom tudumu objasniti da je član osuđene kriminalne organizacije, a unatoč tome i dalje politički djeluje zajedno sa svojim kolegama“, poručio je Ivošević. Dodao je kako fotografija koju je objavio nije simbolična, već podsjetnik na konferenciju za medije održanu 9. kolovoza 2024. godine u gradskoj upravi, kada je Grad Split tražio izmjene Zakona o trgovini.

Prema njegovim riječima, tadašnji predstavnici HDZ-a tvrdili su da izmjene zakona nisu potrebne, dok danas, kaže, Šuta pokušava inicijativu prikazati kao vlastiti politički uspjeh.

Ivošević tvrdi kako su upravo Šuta i njegova stranka odgovorni što se pune dvije godine nisu donosile izmjene i dopune Zakona o trgovini, čime je, kako navodi, nanesena šteta Splitu.

„Tomislav Šuta je kao saborski zastupnik sudjelovao u blokiranju izmjena zakona na štetu vlastitog grada, a sada se pokušava prikazati kao spasitelj. To je pravi razlog za ostavku i povlačenje iz javnog života“, zaključio je Ivošević.