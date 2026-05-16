Ivošević 'spustio' Šuti: "Može li netko ovom političkom tudumu objasniti da je član osuđene kriminalne organizacije?"

Šuta mu je rekao kako bi trebao podnijeti ostavku
Bojan Ivošević

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je kako smatra da bi Bojan Ivošević i Srđan Marinić trebali odstupiti iz Gradskog vijeća nakon podizanja optužnice koja ih tereti za neovlašteni ulazak u sustav gradske uprave.

Na Šutine izjave ubrzo je reagirao Ivošević, oštro kritizirajući gradonačelnika i njegovu političku opciju.

„Može li netko ovom političkom tudumu objasniti da je član osuđene kriminalne organizacije, a unatoč tome i dalje politički djeluje zajedno sa svojim kolegama“, poručio je Ivošević. Dodao je kako fotografija koju je objavio nije simbolična, već podsjetnik na konferenciju za medije održanu 9. kolovoza 2024. godine u gradskoj upravi, kada je Grad Split tražio izmjene Zakona o trgovini.

Prema njegovim riječima, tadašnji predstavnici HDZ-a tvrdili su da izmjene zakona nisu potrebne, dok danas, kaže, Šuta pokušava inicijativu prikazati kao vlastiti politički uspjeh.

Ivošević tvrdi kako su upravo Šuta i njegova stranka odgovorni što se pune dvije godine nisu donosile izmjene i dopune Zakona o trgovini, čime je, kako navodi, nanesena šteta Splitu.

„Tomislav Šuta je kao saborski zastupnik sudjelovao u blokiranju izmjena zakona na štetu vlastitog grada, a sada se pokušava prikazati kao spasitelj. To je pravi razlog za ostavku i povlačenje iz javnog života“, zaključio je Ivošević.

