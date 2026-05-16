Hoće li žariti klubovima? 'Andromeda' dobila remix: "Kao da smo se vratili staroj Euroviziji"

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, večeras su nastupile u velikom finalu Eurosonga s pjesmom “Andromeda”, predstavljajući Hrvatsku pred milijunima gledatelja diljem Europe. Na pozornicu su izašle 13. po redu, a njihov nastup već tijekom prijenosa izazvao je brojne reakcije publike i eurovizijskih fanova.

Atmosferična scenografija, snažni vokali i emotivna izvedba obilježili su hrvatski nastup, koji je publika u dvorani nagradila glasnim pljeskom i ovacijama. Društvene mreže tijekom večeri bile su prepune komentara gledatelja koji su isticali posebnu energiju i drugačiji pristup kojim se “Andromeda” izdvojila među ostalim pjesmama finala.

Splitski DJ zapalio društvene mreže

U međuvremenu je pjesma dobila i novo ruho. Naime, hrvatski DJ Dado napravio je remix “Andromede” te na Instagramu pokazao kako bi pjesma mogla zvučati u klupskoj i festivalskoj atmosferi.

“Općenito tekst pjesme, pozadina, povijest i riječi imaju nešto posebno, a i zvuči drugačije. S ovom pjesmom kao da smo se malo vratili starijem duhu Eurovizije. Zadnjih godina previše je fokusa bilo na sve osim na pjevanje i tekstove. Ova pjesma ima dušu i značenje, a stvarno zvuči tako da se naježiš. Meni se svidjela već na prvo slušanje”, rekao nam je Dado.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝐃 𝐉 𝐃 𝐀 𝐃 𝐎 ® (@deejaydadoo)

Podsjetimo, DJ Dado, pravim imenom Daniel Zebić, jedan je od najpoznatijih hrvatskih DJ-eva u Njemačkoj. Glazbenu karijeru započeo je još kao tinejdžer zaljubljen u R&B, hip-hop i DJ kulturu, a danas iza sebe ima nastupe diljem Europe, od Njemačke i Belgije do Hrvatske. Dobitnik je prestižnog DJ natjecanja radija JAMFM, a njegov rad prepoznao je i MTV. Danas redovito nastupa pred publikom koja ga prati na brojnim europskim partyjima i festivalima.