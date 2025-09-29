Tko je Splićanin koji žari i pali svjetskom DJ scenom? Otkriva nam najbolju party destinaciju u Splitu: „Vibracije su odlične“

DJ Dado, pravim imenom Daniel Zebić, jedan je od najpoznatijih hrvatskih DJ-eva u Njemačkoj. Ono što je počelo kao tinejdžerska opsesija R&B-om, hip-hopom i gramofonima, pretvorilo se u karijeru s nastupima diljem Europe – od Njemačke i Belgije do Hrvatske. Osvojio je prestižno DJ natjecanje radija JAMFM, a ubrzo ga je prepoznao i MTV. Danas iza sebe ima stotine nastupa i publiku koju na nogama drži do jutra.

Razgovarali smo s Danielom, koji nam je otkrio kako izgleda njegov put od prvih gramofona do velikih festivalskih pozornica te zašto mu je publika u Dalmaciji.

Glazba ga je privlačila od djetinjstva. Kao dječak u osnovnoj školi uvijek je imao najnovije i najekskluzivnije pjesme, koje je rado dijelio s prijateljima. Upravo to su bili počeci koji su ga kasnije oblikovali i odveli na svjetske pozornice.

„Do su drugi plesali…“

„Od malih nogu imao sam afinitet prema glazbi i bio otvoren za različite žanrove koji su me inspirirali. Još u osnovnoj školi uvijek sam imao najnoviju i ekskluzivnu glazbu koju sam dijelio s prijateljima … i upravo je to bio jedan od početaka cijele moje priče.

Moji prvi izlasci u klubove bili su presudni. Dok su drugi plesali ili sjedili za šankom, ja sam promatrao DJ-eve kako rade na mixeti i zabavljaju publiku. To me fasciniralo od prvog trenutka i tada se rodila želja da postanem DJ“, govori nam Dado na početku našeg razgovora.

Kao i većinu mladih zaljubljenika u glazbu, i njega su oblikovali idoli čije je pjesme slušao na repeat. Sean Paul bio je, kaže, jedan od najvećih favorita i dugogodišnja inspiracija. Veliki utjecaj ostavio je i Drake, još u svojim ranim danima kada nije bio globalno komercijalan.

„DJ Snake mi je bio uzor u smislu razvoja karijere – čak sam imao priliku raditi s njim dok je još bio fokusiran na Hip-Hop i RnB, prije nego što je postao globalna EDM zvijezda s hitovima poput Turn Down for What. Poseban je po tome što je uspio spojiti urbane korijene s elektronskom scenom. Također volim i Major Lazer, koji su mi jako dragi po svom stilu i energiji“, priča nam o svojim glazbenim uzorima.

Prvi veliki uspjesi

Prijelomni trenutak u njegovoj karijeri dogodio se 2005. godine kada je osvojio DJ Contest u zapadnoj Njemačkoj, natjecanje na kojem je sudjelovalo oko 150 mladih DJ-eva. Ubrzo nakon toga stiglo je i novo priznanje, titula “Best Mix of the Month” na najpopularnijem njemačkom hip-hop radiju JAM/FM.

„Osvojio sam DJ Contest u zapadnoj Njemačkoj na kojem je sudjelovalo oko 150 DJ-eva. Također sam osvojio nagradu “Best Mix of the Month” na najpopularnijem njemačkom hip-hop radiju JAM/FM. Taj uspjeh mi je otvorio dodatna vrata i doveo do toga da postanem službeni DJ na velikim projektima poput MTV Blackbeat Toura i Playboy Party Club Toura, što je bio veliki korak u mojoj karijeri“, navodi DJ Dado.

Tijekom karijere nastupao je u više od 15 država, od Brazila do Francuske, Švicarske, Belgije, Austrije, Italije, BiH, Španjolske i Nizozemske. Njemačka mu je bila baza i tu je brusio svoje vještine, no ipak nam priznaje da su nastupi u Hrvatskoj, a posebno u Dalmaciji posebni.

„Svako ljeto sviram u klubovima kao što su Hacienda / Opium (Vodice), Aurora (Primošten), Petar Pan (Makarska), Vanilla i Central (Split). Vibracija publike na Jadranu uvijek je nevjerojatna i to mi je jedna od najdražih party destinacija“, otkriva nam.

Enter Festival u Splitu

Iako iza sebe ima niz velikih projekata, no jedan koji svakako valja istaknuti je Enter Festival u Splitu 2010. i 2011. godine. Festival je organizirao zajedno s prijateljem Hrvojem Vukovićem, a održao se na plaži Bačvice kao prvi elektronski festival u gradu. U dva dana okupio je oko 13 tisuća partijanera.

„Svaki projekt nosi posebnu priču i prelijepa su iskustva, ali Enter Festival u Splitu 2010./2011. bio je zaista poseban jer sam ga organizirao zajedno s prijateljem Hrvojem Vukovićem. To je bio prvi elektronski festival u Splitu, koji se održao na plaži Bačvice, i okupio je oko 13.000 partijanera u dva dana, uspomena koja se ne zaboravlja. Posebno mi ostali u sjećanju i nastupi na Frauenfeld Festivalu u Švicarskoj, najvećem hip-hop festivalu u Europi, gdje sam od 2015 nekoliko godina zaredom nastupao, jedne godine čak i kada je bio Eminem“, ističe Daniel.

Zanimalo nas je li mu teže nastupati u velikim dvoranama pred tisućama ljudi ili u manjim klubovima?

„Dok sam bio mlađi, nastupi pred velikom publikom u dvoranama i na festivalima bili su mi veći izazov i motivacija. Danas mi je često draže u manjim i kompaktnijim klubovima jer tada imam bolji kontakt s publikom i energija zna biti još jača“, kaže nam.

Na pitanje koliko se priprema za nastupe, a koliko prepušta trenutku, priznaje da se s vremenom njegov pristup promijenio.

„Ranije sam se više pripremao, ali s godinama i iskustvom naučio sam puno toga prepuštati trenutku i vibri publike. To ne znači da se ne pripremam, tijekom tjedna redovno ažuriram glazbu, kreiram mashupove, edite i remixeve koje koristim na svojim nastupima“, ističe Dado.

Povratak u Split

Daniel Zebić, poznatiji kao DJ Dado, Splićanin je s njemačkom adresom i upravo zato voli nastupati po našoj obali.

„To mi znači jako puno. Iako sam odrastao u Njemačkoj, korijeni su mi u Dalmaciji, a cijela moja obitelji i jako puno prijatelja živi u Splitu. Ljeto nikad ne prođe bez nastupa u Dalmaciji, to mi je kao povratak kući i uvijek poseban osjećaj“, govori nam.

U razgovoru nam objašnjava promjenu trendova kako na hrvatskoj, tako i na njemačkoj DJ sceni.

„Njemačka DJ scena je oduvijek bila jaka i puna kvalitetnih izvođača, što me motiviralo da uvijek budem ambiciozan i napredujem u svakom mogućem pogledu. No, posljednjih godina primjećujem lagani pad u Njemačkoj, dok je hrvatska scena jako napredovala. Neki klubovi su danas na višoj razini nego mnogi u Njemačkoj. Mislim da će se ta pozitivna energija u Hrvatskoj zadržati jer je mentalitet ljudi ovdje dosta drugačiji. Mislim da su druženje, izlasci i glazba dio svakodnevnog života sto u Njemačkoj nije baš tako“, pojašnjava DJ Dado.

Osim što ga u nadolazećem razdoblju čekaju brojna gostovanja i turneje po Europi, Daniel paralelno ostvaruje i dugogodišnji plan, preseljenje u Split.

„Povratak je već u tijeku. Lagano se već selim korak po korak u Split i želim tu imati primarno boravište. Nastavit ću putovati i nastupati po svijetu, ali baza će biti Split. Neki projekti se pripremaju, a sigurno će biti i većih događanja u budućnosti – Stay tuned“, otkriva nam.

Nove pozornice

Iza Daniela je uspješna tromjesečna ljetna turneja po Jadranu, no zimski mjeseci donose novi raspored. U tom periodu planira se više posvetiti inozemnim nastupima, za koje su dogovori već ranije zaključeni. Na listi destinacija nalaze se Švicarska, Njemačka, Austrija i Španjolska, a u pripremi je i nastup u Parizu.

Unatoč brojnim obvezama u inozemstvu, ističe da će publika u Dalmaciji uskoro imati priliku uživati u njegovim setovima. Datume novih nastupa najavit će na svojim društvenim mrežama, pa poručuje: „Najbolje je pratiti me na Instagramu za sve buduće projekte i nastupe.“