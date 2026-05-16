Ne znate kamo večeras? Zabavite se i pomozite borbu protiv raka - splitski klub ugošćuje završnicu velike humanitarne akcije

Splitski motorist, avanturist i humanitarac Željan Rakela uputio je poziv građanima da se pridruže završnici humanitarne vožnje Ride for Life 6, koja se večeras održava u klubu Porat.

Rakela je tijekom vožnje prema Splitu istaknuo kako je kolona motorista krenula iz Rijeke te prošla kroz Senj, Zadar i Šibenik, uz policijsku pratnju, a dolazak više stotina sudionika u Split očekuje se između 20 i 20:30 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Pozivamo što više ljudi da večeras dođu u klub Porat. Očekuje nas dobra atmosfera, koncert i humanitarna aukcija, a sav prihod ide za pomoć oboljelima", poručio je Rakela.

Ulaznica za događaj iznosi 10 eura, a sva prikupljena sredstva od kotizacija, ulaznica i aukcije namijenjena su Županijska liga protiv raka.

Glavna glazbena zvijezda večeri bit će Zorica Kondža koja će uz pratnju Bravo Banda publiku podsjetiti na najveće hitove grupe Stijene, ali i izvesti svoje najpoznatije pjesme. Uz nju će nastupiti i mladi rock sastav Izzy te blues bend Afterfire, dok će za glazbenu atmosferu tijekom cijele večeri biti zadužen DJ Occko.

Humanitarna aukcija donosi niz zanimljivih i unikatnih predmeta. Posebnu pažnju privlači umjetnički rad Tonka Kukoča pod nazivom „Brijačke ribe“, skulpture izrađene od dijelova motocikala. Među izloženim predmetima nalazi se i ručno kovani nož autora Ilije Gele, inspiriran motociklom „Bumblebee” kojim Željan Rakela sudjeluje u projektu Bradata vožnja Extreme.

Svoje mjesto na aukciji pronašla je i minijaturna replika crkvice sv. Petra u Nerežišćima, rad poznatog majstora minijatura Josipa Radića, koji je ovaj unikat donirao u humanitarne svrhe.

Najvrjedniji predmet aukcije ipak je motocikl Tihomira Džaje. Nakon smrti sina Marka Džaje, odlučio je odustati od vožnje motora te svoje vozilo darovati za humanitarnu akciju kako bi pomogao prikupljanju sredstava za oboljele, uz kožnatu jaketu i rukavice za motor.

Humanitarna priča samo je dio Rakelinog projekta „Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme”, koji je pokrenut s jasnim ciljem: povezati ljubav prema motociklima, avanturi i humanitarnom radu kako bi se prikupila sredstva za kupnju magneta za KBC Split te pomogao rad Županijske lige protiv raka Split.

"Projekt je napunio šest mjeseci. U početku je cilj bio 120 tisuća eura, što nam je bilo nezamislivo, ali s današnjim danom skupljeno je više od 200 tisuća eura", kazao je Rakela.

Donacije su moguće putem stranice Bradate aukcije OVDJE.