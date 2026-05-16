Međunarodni dan celijakije obilježen u Splitu: "Ni bokun glutena - ni bokun problema"

Povodom Međunarodnog dana celijakije, danas je u trgovačkom centru City Center one Split održan javni i edukativni događaj u organizaciji Splitsko-dalmatinskog društva za celijakiju, s ciljem podizanja svijesti o celijakiji, važnosti pravilne prehrane bez glutena te povezivanja osoba koje žive s ovom kroničnom autoimunom bolešću.

Događaj se održavao od 10 do 15 sati u prizemlju centra, a okupio je velik broj građana, obitelji, djece, zdravstvenih djelatnika i partnera uključenih u promociju zdravlja i bezglutenske prehrane.

Posjetitelji su tijekom dana mogli sudjelovati u edukativnim aktivnostima, degustirati bezglutenske proizvode, upoznati domaće i međunarodne proizvođače te sudjelovati u kulinarskim prezentacijama i pripremi hrane prilagođene osobama s celijakijom. Posebna pažnja bila je usmjerena na sadržaje za djecu i obitelji, kao i na stvaranje prostora za međusobnu podršku i razmjenu iskustava.

Sudjelovali su brojni partneri i suradnici, među kojima su Schär, Hotel Marvie, Zott Monte, Balviten, Moje malo zlato, Hrvatski Crveni križ i brojni drugi partneri koji aktivno doprinose kvaliteti života osoba na bezglutenskoj prehrani.

Posjetitelji su imali priliku upoznati se s osnovama bezglutenske prehrane, ali i s izazovima koje celijakija donosi u svakodnevnom životu. Poseban naglasak stavljen je na važnost sprječavanja kontaminacije hrane glutenom tijekom pripreme i posluživanja, što je za oboljele od presudne važnosti. Program je uključivao degustacije bezglutenskih proizvoda, kuharske prezentacije, edukativne sadržaje, aktivnosti za najmlađe te druženje članova zajednice i građana. Organizatori su pritom željeli dodatno naglasiti kako bezglutenska prehrana nije prolazni prehrambeni trend, nego nužnost za osobe kojima je dijagnosticirana celijakija.

Predsjednica Splitsko-dalmatinsko društvo za celijakiju Višnja Nikolić istaknula je kako se ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana celijakije održava pod sloganom „Ni bokun glutena – ni bokun problema!”, s ciljem jačanja svijesti javnosti o ovoj bolesti i problemima s kojima se oboljeli svakodnevno suočavaju.

Veliki su i financijski problemi. Cijena gotovog bezglutenskog kruha doseže oko deset eura po kilogramu, što mnogim obiteljima predstavlja značajan financijski teret. Učenici u školama koji boluju od celijakije svakodnevno se suočavaju s brojnim izazovima. Roditelji često sami moraju organizirati i pripremati obroke jer u suprotnom djeca nerijetko ne mogu ravnopravno sudjelovati u školskim izletima, natjecanjima ili proslavama rođendana.

Što je celijakija?

Celijakija je kronična autoimuna bolest kod koje organizam reagira na gluten - protein prisutan u pšenici, ječmu i raži. Kod osoba oboljelih od celijakije unos glutena izaziva oštećenje sluznice tankog crijeva, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija ako se bolest ne prepozna i ne liječi.

Simptomi mogu biti vrlo različiti: od probavnih tegoba, nadutosti i bolova u trbuhu, do kroničnog umora, anemije, gubitka tjelesne mase, kožnih promjena i problema s rastom kod djece. Upravo zbog širokog spektra simptoma, bolest često ostaje dugo neprepoznata.

Jedini učinkoviti oblik liječenja je stroga i doživotna bezglutenska prehrana.

Celijakija u Hrvatskoj

Prema procjenama stručnjaka, celijakija pogađa oko jedan posto populacije, no značajan broj slučajeva i dalje ostaje nedijagnosticiran. U Hrvatskoj posljednjih godina raste svijest o bolesti, ali oboljeli se i dalje suočavaju s izazovima poput visoke cijene bezglutenskih proizvoda, ograničene dostupnosti hrane te potrebe za dodatnom edukacijom u školama, vrtićima i ugostiteljstvu.

Veliku ulogu u informiranju i podršci imaju udruge pacijenata poput Splitsko-dalmatinskog društva za celijakiju, koje kroz javne događaje, radionice i savjetovanja nastoje poboljšati kvalitetu života osoba s celijakijom i njihovih obitelji.

Današnji događaj u Splitu još je jednom pokazao koliko su edukacija, podrška zajednice i dostupnost točnih informacija važni za osobe koje svakodnevno žive s ovom bolešću. Organizatori ističu kako je cilj ovakvih aktivnosti smanjiti stigmu, potaknuti rano prepoznavanje simptoma i omogućiti oboljelima sigurniji i kvalitetniji život.