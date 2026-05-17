Bugarska senzacionalno osvojila 70. Eurosong! U velikom finalu pomela konkurenciju i slavila uvjerljivom pobjedom

Bugarska je pobjednik 70. izdanja Eurosonga. U velikom finalu natjecanja bugarski predstavnik ostvario je uvjerljivu pobjedu osvojivši čak 516 bodova te iza sebe ostavio konkurenciju s velikom razlikom.

Drugo mjesto pripalo je Izraelu s 343 boda, dok je treća završila Rumunjska s 296 bodova. Među pet najboljih našli su se još Australija i Italija, dok su Finska i Danska također ostvarile zapažen rezultat.

Posebno zanimljiv bio je rasplet u sredini ljestvice, gdje su razlike među državama bile osjetno manje. Hrvatska je natjecanje završila na 15. mjestu sa 124 boda. Ispred nje našla se Norveška sa 134 boda, dok je iza Hrvatske završila Češka sa 113 bodova.

Na samom začelju dogodilo se veliko iznenađenje. Ujedinjeno Kraljevstvo završilo je posljednje s tek jednim osvojenim bodom, dok su Austrija i Njemačka također podbacile s vrlo skromnim učinkom.

Bugarska je tako po prvi put nakon dugo vremena ispisala jednu od najvećih priča Eurosonga i ostvarila trijumf koji će se dugo pamtiti. U pobjedničkom taboru uslijedilo je veliko slavlje, a emocije su kulminirale odmah nakon objave rezultata.

Jubilarno 70. izdanje Eurosonga tako je donijelo neočekivan rasplet i još jednom pokazalo da najveći favoriti ne moraju uvijek završiti na vrhu. Ovogodišnje natjecanje ostat će upamćeno po iznenađenjima, velikim razlikama u bodovima i dominantnoj pobjedi Bugarske.