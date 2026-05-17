UŽAS U DALMACIJI Devetnaestogodišnjak ubijen, policija traga za ubojicom (50)

U kasnim satima subota u Drnišu se dogodilo ubojstvo. O tome je izvijestila PU šibensko-kninska. Prema službenom izvješću, u Postolarskoj ulici, na kućnom broju 1, malo iza 23 sata na terasi obiteljske kuće 50-godišnjak je pucanjem iz vatrenog oružja na mjestu događaja ustrijelio 19-godišnjaka.

Radi se o hrvatskom državljaninu koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika te se provode mjere traganja za počiniteljem.

"Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari", ističe se u službenom izveštaju.