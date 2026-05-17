Hrvatska Srbiji dala maskimalan broj bodova, Srbi Hrvatima nulu

Iako je Bugarska uvjerljivo osvojila 70. Eurosong sa čak 516 bodova, među hrvatskim gledateljima nakon finalne večeri najviše se komentira jedan detalj koji je izazvao val reakcija – odnos glasova Hrvatske i Srbije.

Naime, hrvatski predstavnik Lelek s pjesmom Andromeda natjecanje je završio na 15. mjestu osvojivši ukupno 124 boda, dok je Srbija s predstavnikom Lavina i pjesmom Kraj mene završila dva mjesta niže, na 17. poziciji s 90 bodova.

Međutim, pažnju je privukao raspored bodova između dviju država. Prema dostupnim rezultatima, srpski žiri Hrvatskoj nije dodijelio nijedan bod, odnosno ostavila ju je potpuno izvan svojih deset najboljih izbora. S druge strane, hrvatski žiri Srbiji je dao maksimalnih 12 bodova, što je dodatno potaknulo rasprave na društvenim mrežama i među obožavateljima Eurosonga.

Mnogi su odmah primijetili ironiju situacije – Hrvatska je susjednoj zemlji dala najvišu moguću ocjenu stručnog žirija, dok je s druge strane stigla "nula". Takvi trenuci gotovo svake godine izazivaju rasprave o kriterijima glasanja, regionalnim odnosima i mogućem utjecaju glazbenih ili drugih čimbenika.

Hrvatski nastup ove je godine ostvario solidan plasman u konkurenciji 25 zemalja.

I dok Bugarska slavi povijesnu pobjedu, na domaćem terenu rasprave se vode oko jednog drugog pitanja – kako je moguće da Hrvatska Srbiji daje "dvanaesticu", a zauzvrat ne dobiva ni bod.