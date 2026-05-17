Plesna radionica i predstava ansambla KELKOPE u Domu mladih Split

U subotu, 23. svibnja, u Domu mladih Split održat će se cjelodnevni plesni program koji uključuje radionicu suvremenog plesnog izraza “Plesna fuzija”mte večernju izvedbu plesne predstave ON(TH(E))LINE zagrebačkog profesionalnog plesnog ansambla KELKOPE.

Program započinje radionicom Plesna fuzija, koja će se održati od 10 do 12 sati u Plavoj dvorani Doma mladih pod vodstvom koreografkinje i plesne pedagoginje Tamare Savićević.

Plesna fuzija je koreografski i edukativni format koji objedinjuje jazz tehniku, suvremeni ples, baletne principe i urbane stilove, s naglaskom na fluidne prijelaze, izolacije, dinamiku pokreta i rad u prostoru. Radionica uključuje tehničku pripremu tijela, suvremeni segment rada na podu, istraživanje gravitacije i ritmičkih struktura te završnu plesnu kombinaciju koja povezuje sve elemente u jedinstvenu cjelinu. Radionica je namijenjena za starije od 14 godina.

Sudjelovanje na radionici otvoreno je uz dobrovoljnu donaciju, a prijave su obavezne putem e-maila: plesnaudrugatiramola@gmail.com ili WhatsApp porukom na broj: 091 781 9243.

Istoga dana u 19 sati, u Amfiteatru Doma mladih, održat će se izvedba plesne predstave ON(TH(E))LINE u izvedbi ansambla KELKOPE.

Predstava istražuje koncept linije kao simbola formacije, strukture i društvenih normi. Kroz plesni izraz tematizira unutarnje granice pojedinca, suočavanje sa strahovima i nesigurnostima te proces oslobađanja i pronalaska osobnog smisla. Kroz fizički i emocionalni proces izvođači prolaze različite faze transformacije, istražujući odnos pojedinca i zajednice, pripadanja i oslobođenja.

Autori projekta su članovi Profesionalnog plesnog ansambla KELKOPE, a koreografiju potpisuje Tamara Savićević. U predstavi sudjeluju Sonja Biglbauer, Kristina Legin, Dora Radić Lima i Lucija Segarić. Kostime potpisuju Adela Kliškić i Kelkope, oblikovanje svjetla Tomislav Maglečić Magla, dok je autor fotografije Dimitrije Popović.

KELKOPE je zagrebački profesionalni plesni ansambl i umjetnička organizacija koja od 1993. godine djeluje kao jedan od rijetkih ansambala u Hrvatskoj koji njeguje prepoznatljiv modern jazz plesni izričaj. Ansambl spaja suvremenu scensku umjetnost, edukaciju i autorske plesne produkcije, a poznat je po projektima koji istražuju emocije, društvene norme i osobno oslobođenje kroz pokret i izvedbu.

Ulaz na predstavu slobodan je uz mogućnost dobrovoljne donacije.

Program organizira Plesna udruga Tiramola u partnerstvu s Multimedijalnim kulturnim centrom Split.

Program se realizira uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija RH, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.