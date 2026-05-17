Severinin sin se krizmao. Jeste li znali koje mu je srednje ime?

Pjevačica Severina na društvenim je mrežama podijelila emotivne fotografije sa sinove svete krizme te tako raznježila brojne pratitelje.

Njezin sin Aleksandar primio je sakrament potvrde, a pažnju javnosti posebno je privukao detalj koji mnogi dosad nisu znali. Naime, njegovo srednje ime je Mihael. To je Severina otkrila objavivši fotografiju potvrde svete krizme na kojoj je ispisano puno ime njezina sina Aleksandar Mihael Popoić.

Uz niz fotografija s proslave, pjevačica je kratko napisala:

"Krizmanik, kuma, mama… obitelj i prijatelji ti žele lijep, sretan i blagoslovljen život, sine moj prekrasni... 16.05.2026."

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije i čestitke pratitelja, koji su Severini i njezinu sinu poželjeli puno sreće i blagoslova povodom važnog životnog trenutka.