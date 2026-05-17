Detalji ubojstva u Drnišu: 19-godišnjak dostavio hranu, ovaj ga upucao

U DRNIŠU je sinoć ubijen 19-godišnji mladić, a policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Kako je priopćila PU šibensko-kninska, zločin se dogodio oko 23:05 sati na terasi obiteljske kuće u Drnišu.

Prema dosad poznatim informacijama, 50-godišnji K.A. iz vatrenog je oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Kako doznaje Jutarnji list, ubijeni mladić radio je kao dostavljač hrane te je kobne večeri 50-godišnjaku donio naručenu hranu. Pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima došlo je do pucnjave u kojoj je 19-godišnjak smrtno stradao.

Policija je još tijekom noći izvijestila kako je na terenu angažiran velik broj policijskih službenika te da je u tijeku intenzivna potraga za osumnjičenim. Paralelno se provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti zločina.

Iz policije su također naveli da je osumnjičeni otprije poznat policiji. Protiv njega je 2023. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.