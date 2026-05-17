Za razliku od žirija, srpski gledatelji Hrvatskoj su dali 12 bodova

Publika u Srbiji dodijelila je maksimalnih 12 bodova Hrvatskoj, baš kao što je i hrvatska publika Srbiji dala najveći mogući broj bodova. Zanimljivo međusobno glasanje ponovno je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama, posebno zbog velike razlike između glasova publike i stručnih žirija.

Na drugom mjestu prema glasovima gledatelja iz Srbije našla se Bugarska s 10 bodova, dok je Grčka osvojila osam bodova.

Nakon vodeće trojke, srpski televoting rasporedio je bodove ovako: Rumunjska je dobila sedam bodova, Italija šest, Moldavija pet, a Izrael četiri boda. Australiji su pripala tri boda, Finskoj dva, dok je posljednji bod publike iz Srbije otišao Albaniji.

Podsjetimo, srpski žiri Hrvatskoj nije dodijelio nijedan bod, što je dodatno naglasilo razliku između mišljenja stručnog žirija i publike. S druge strane, hrvatski žiri Srbiji je dao maksimalnih 12 bodova. Upravo zbog tih razlika društvene mreže tijekom cijele večeri bile su prepune komentara gledatelja koji su uspoređivali glasove publike i žirija diljem Europe.