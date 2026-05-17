Problemi u prometu, u prekidu katamaranske linije

Vozače u Dalmaciji i danas očekuju otežani uvjeti na cestama zbog jakog vjetra i pojačanog prometa, upozorava Hrvatski autoklub. Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatni oprez, prilagodbu brzine vremenskim uvjetima te držanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Tijekom dana povremena usporavanja i kraći zastoji očekuju se na više prometnica u Dalmaciji, posebno na brzoj cesti Solin–Klis te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale (DC8).

Jak vjetar stvara probleme na magistrali

Na dijelu Jadranske magistrale između Senja i Svete Marije Magdalene zbog jakog vjetra na snazi je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle. Na pojedinim dionicama magistrale dodatne poteškoće stvaraju i radovi, zbog kojih se promet odvija uz privremenu signalizaciju.

Iz HAK-a upozoravaju kako vozači tijekom cijelog dana trebaju računati na otežanu vožnju, osobito na otvorenim dionicama uz more gdje su udari bure najizraženiji.

U prekidu više katamaranskih linija prema Dalmaciji

Probleme stvara i loše vrijeme na moru pa su jutros u prekidu pojedine katamaranske i brodske linije.

Ne prometuju katamaranske linije Ubli – Vela Luka – Hvar – Split, Ubli – Korčula – Dubrovnik te Dubrovnik – Korčula – Hvar – Milna – Split. U prekidu je i brodska linija Komiža – Biševo.

HAK je vozačima i putnicima savjetovao da prije polaska provjere stanje u prometu i informacije o trajektnim i katamaranskim linijama.