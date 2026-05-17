Policija: "Ovo je ubojica iz Drniša. Ne približavajte mu se, opasan je i naoružan"

Policija od sinoć intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem (1976.), koji se dovodi u vezu s ubojstvom mladića u Drnišu. Kako je priopćila PU šibensko-kninska, zločin se dogodio jučer oko 23:05 sati.

U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage i tehnika, a građanima je upućeno ozbiljno upozorenje.

“Upozoravamo građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192”, poručili su iz policije.

Policija poziva sve građane koji imaju korisne informacije o njegovu kretanju ili mogućem skrovištu da se jave na broj 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr.