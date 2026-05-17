Psihijatar upozorava: Roditelji koji rade ovu stvar odgajaju nesigurnu djecu

Psihijatri upozoravaju da roditelji često, iz najbolje namjere, rade jednu veliku pogrešku koja djeci dugoročno može otežati razvoj mentalne otpornosti – prečesto rješavaju probleme umjesto njih.

Stručnjaci ističu kako se mentalna snaga i samopouzdanje grade upravo kroz suočavanje s izazovima, pogreškama i frustracijama. Način na koji roditelji reagiraju na dječje probleme može imati velik utjecaj na to hoće li dijete izrasti u emocionalno stabilnu i samostalnu osobu.

“Nemojte sve rješavati umjesto njih”

Američki psihijatar dr. Daniel G. Amen smatra kako je važno djeci dopustiti da pokušaju sama pronaći rješenja za probleme s kojima se susreću.

“Ako želite odgojiti mentalno snažnu djecu, morate im dopustiti da sami rješavaju svoje probleme”, poručuje dr. Amen.

Dodaje kako djeca postaju manje samostalna i manje sigurna u sebe kada roditelji stalno interveniraju i preuzimaju kontrolu nad svakom situacijom.

Umjesto da odmah nude rješenja, stručnjaci savjetuju roditeljima da dijete potaknu na razmišljanje pitanjima poput: “Što misliš da bismo mogli učiniti?”

Podrška bez preuzimanja kontrole

Psihijatri naglašavaju da to ne znači kako roditelji trebaju biti hladni ili nezainteresirani. Cilj je pružiti podršku, saslušati dijete i usmjeriti ga, ali mu pritom ostaviti prostor da samo razmišlja i donosi odluke.

Stručnjaci smatraju da upravo takav pristup pomaže djeci razviti otpornost, samopouzdanje i osjećaj kompetentnosti koji će im kasnije biti važni u odraslom životu.