Mladi Splićanin osvojio dvije zlatne medalje na velikom gastro natjecanju

Mladi Splićanin Lovre Odak nastavlja nizati uspjehe na međunarodnoj gastronomskoj sceni. Devetnaestogodišnji stipendist i edukator ŠKMER Akademije osvojio je dvije zlatne i jednu srebrnu medalju na Međunarodnom gastro-turističkom festivalu u Nišu, jednom od većih regionalnih kulinarskih natjecanja.

Odak je zlatna odličja osvojio u kategorijama rižota i ribljeg jela, dok je srebro dobio za jelo od piletine. Posebnu pažnju privukao je njegov nagrađeni file lubina poslužen uz umak od koromača i riblje ikre, sotirane šparoge, fondant krumpir te gremolatu od mente i limuna.

Mladi kuhar iza sebe već ima niz uspjeha na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Prošle i ove godine osvojio je juniorske titule na festivalima Biser mora i Dubrovnik Royal Gourmet, a u ŠKMER-u ga smatraju jednim od najperspektivnijih mladih kuhara u regiji.

“Za festival sam se pripremao gotovo mjesec dana uz mentore Željka Nevina Bremeca, Petra Vlaka i Marina Vučkovića. Kroz rad u Akademiji razvijamo više verzija jela dok ne dođemo do finalne prezentacije”, rekao je Odak nakon natjecanja.

Međunarodni gastro-turistički festival održan je 14. i 15. svibnja u Nišu, a okupio je nekoliko stotina sudionika iz više od 15 zemalja. Natjecanja su se održavala pod nadzorom međunarodnih kulinarskih sudaca i stručnjaka iz gastronomskog svijet

Recept Lovre Odaka: File lubina u ribljem umaku s povrćem Sastojci za dvije osobe: Lubin 500 g Riblji temeljac 0,5 l Šparoge 100 g Krumpir 100 g Ljutika 50 g Maslac 50 g Sjemenke koromača 10 g Riblja ikra 5 g Limun 1 kom Majčina dušica Sol Papar Priprema: Ribu očistiti i filetirati. Filete posoliti i posuti naribanom limunovom koricom te ostaviti da odstoje oko 10 minuta. Riblji temeljac zakuhati, dodati sjemenke koromača te reducirati do konzistencije umaka. Na kraju umak dovršiti maslacem i ribljom ikrom. Šparoge očistiti, blanširati i kratko dovršiti na maslacu. Krumpir oblikovati te ga kratko zapeći, zatim podliti ribljim temeljcem i kuhati oko 15 minuta dok ne omekša. File lubina peći na tavi s kožom okrenutom prema dolje dok ne dobije zlatno-smeđu i hrskavu koricu. Zatim ga okrenuti i kratko dovršiti s druge strane te maknuti s vatre.