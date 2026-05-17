Nikola Grmoja žestoko nakon tragedije u Drnišu: "Ovo više nisu izolirani slučajevi"

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja oglasio se nakon ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu te oštro kritizirao državne institucije i vladajuće.

Grmoja smatra da tragedija nije samo “strašan zločin jednog čovjeka”, nego i pokazatelj ozbiljnog problema sustava.

"Ovo više nisu izolirani slučajevi"

“Čovjek osuđen za brutalno ubojstvo, za kojeg su ljudi godinama govorili da je tempirana bomba, slobodno je hodao među građanima bez ozbiljnog nadzora, kontrole i sustava praćenja najopasnijih počinitelja”, poručio je Grmoja.

U objavi je spomenuo i nedavni slučaj iz zagrebačkog Prečkog, ustvrdivši kako se više ne može govoriti o izoliranim incidentima.

“Nakon Prečkog, sada i Drniš. Koliko još mladih života mora biti ugašeno da izvršna vlast osigura zaštitu hrvatskih ljudi”, napisao je.

"Odgovornost snosi vlast"

Grmoja tvrdi kako je riječ o posljedicama lošeg funkcioniranja pravosuđa, zdravstva, socijalne skrbi i sigurnosnog sustava.

“Svih tih važnih resora u kojima nedostaje i ljudi i novca jer korupcija godinama proždire državu, ali i resora na čija su čela postavljani podobni umjesto sposobnih”, naveo je.

Na kraju je dodao kako političku odgovornost za stanje u državi snosi aktualna vlast na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem.