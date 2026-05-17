Prvi FIBA 3x3 World Tour Zadar: Grad košarke spojio Pozdrav Suncu, Jazine i tisuće navijača

Zadar je proteklog petka i subote po prvi put bio domaćin jednog od najprestižnijih turnira svjetske FIBA 3x3 World Tour serije, još jednom potvrdivši svoj status grada košarke. Tijekom dva dana vrhunskog sporta, glazbe i sjajne atmosfere, zadarska publika uživala je u spektakularnim potezima i neizvjesnim dvobojima najboljih svjetskih 3x3 ekipa.

Na premijernom izdanju FIBA 3x3 World Toura u Zadru nastupilo je 14 najboljih momčadi svijeta, među kojima i jedan hrvatski predstavnik. Pred 7000 gledatelja vodile su se napete utakmice u borbi za naslov pobjednika, vrijedne bodove na svjetskoj ljestvici te udio u impresivnom nagradnom fondu od 150.000 dolara.

Spektakl je započeo u petak na kultnoj lokaciji Pozdrava Suncu, koja je igračima i tisućama gledatelja ponudila vizualno impresivnu i nezaboravnu kulisu za otvaranje turnira. Da je riječ o događaju od iznimnog sportskog i nacionalnog značaja, potvrdio je i dolazak visokih uzvanika koji su u petak navečer s tribina pružili snažnu podršku ovom projektu. Uz domaćina turnira, gradonačelnika Grada Zadra, Šimu Erlića, događaj je pratio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uz njih, organizatori su imali zadovoljstvo i čast ugostiti i ministra turizma i sporta Tončija Glavinu, župana Zadarske županije Josipa Bilavera te direktoricu Turističke zajednice Grada Zadar, Ivu Bencun, čija je prisutnost dodatno podigla uzbuđenje na samom otvaranju.

Kvalifikacijski okršaji u petak lansirali su prvu dozu adrenalina na Pozdravu Suncu, a užarenu atmosferu na terenu savršeno je pratio cjelodnevni zabavni program. Spektakl na otvorenom ponudio je posjetiteljima puno više od same košarke. Tako su atmosferu do usijanja doveli vatreni show i atraktivne biciklističke akrobacije u izvedbi Borne Vajdića, dok je dodatnu dozu adrenalina ubrizgala jedna od najpoznatijih akrobatskih skupina na svijetu, Dunking Devils. Prolaznicima su nudili jedinstvenu priliku da i sami izađu iz zone komfora i okušaju se u njihovim prepoznatljivim akrobatskim izazovima. Kroz oba dana, prepoznatljivu energiju svjetske 3x3 scene s miksete je diktirao legendarni FIBA DJ LASS.

U subotu je veliko finale donijelo i napetu završnicu, a unatoč lošim vremenskim uvjetima, organizatori su brzom reakcijom završnicu turnira uspješno preselili u kultnu dvoranu Jazine, mjesto koje zauzima posebno mjesto u povijesti hrvatske i svjetske košarke. Dvorana u kojoj ponosno stoji legendarni natpis “Bog je stvorio čovika, a Zadar košarku” još je jednom pokazala svoju posebnu energiju, a upravo je na tom terenu davne 1982. godine zaigrao i legendarni Michael Jordan.

Užarenu atmosferu prije samog finala dodatno je podiglo atraktivno natjecanje u zakucavanjima, no ono najbolje ipak je ostavljeno za sam kraj. U finalnom susretu prepunom vrhunskog basketa snage su odmjerili Miami i Amsterdam, a nakon napete utakmice pune preokreta, Miami je pokazao mirniju ruku i slavio s tijesnih 21:19, upisavši se tako u povijest kao prvi pobjednik FIBA 3x3 World Toura u Zadru.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković čestitao je pobjednicima i istaknuo važnost ovakvih događanja za razvoj te popularizaciju košarke:

„Čestitke ekipi Miamija na osvajanju turnira FIBA 3x3 Svjetske serije u Zadru. Hvala Hrvatskom košarkaškom savezu na organizaciji natjecanja te ministru turizma i sporta Tončiju Glavinu, gradonačelniku Zadra Šimi Erliću i zadarskom županu Josipu Bilaveru na podršci. Prvo izdanje ovog turnira u Zadru bilo je sjajno i okupilo 14 najboljih ekipa te brojnu publiku. Vlada Republike Hrvatske nastavit će pružati podršku popularizaciji košarke, posebno među mladima.”

Da su Jazine još jednom probudile posebnu emociju i zajedništvo, potvrdio je i gradonačelnik Grada Zadra, Šime Erlić:

„Spektakl je ovo koji će Zadar pamtiti, slika iz našega grada, s Pozdrava Suncu, otišla u cijeli svijet. Koliko ovaj grad živi i diše košarku, bilo je jasno drugoga dana kad ni kiša nije poremetila planove, pa se 3x3 igrala u kultnim Jazinama. Ovim spektaklom Zadar je još jednom pokazao kako je grad sporta, ali i jako dobar domaćin. Čestitke pobjednicima i hvala publici!“

Posebne emocije nakon osvajanja naslova nije skrivao ni MVP turnira i igrač Miamija James Parrott:

"Zadar je bio pravi odraz karaktera Miamija. Osim što odlazimo kao pobjednici, ovaj turnir ćemo pamtiti po sjajnoj organizaciji, posebnoj lokaciji uz more prvog dana i atmosferi koja je cijelom vikendu dala poseban ugođaj. Protiv Amsterdama nema puno prostora za greške jer te natjeraju da ostaneš mentalno jak svih deset minuta. MVP priznanje mi puno znači, ali iskreno, najponosniji sam na to kako smo igrali i borili se kao momčad.“

Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza, Josip Vranković, nije skrivao ponos viđenim:

„Presretni smo i ponosni što je Zadar bio domaćin jednog ovakvog spektakla i što smo zajedno pokazali da Hrvatska može organizirati događaj najviše svjetske razine. Tijekom dva dana vidjeli smo vrhunsku 3x3 košarku, sjajnu atmosferu i velik interes publike, što je najbolja potvrda koliko ovaj projekt ima potencijala. Posebno bih istaknuo da smo, unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, uspjeli uspješno organizirati završnicu turnira i osigurati vrhunske uvjete za igrače i gledatelje. Na neki način ovaj nam je World Tour spojio dvije legendarne zadarske lokacije: spektakularni ambijent Pozdrava Suncu i kultne Jazine, koje imaju posebno mjesto u hrvatskoj košarci…”

Uz vrhunsku košarku, posjetitelje je tijekom cijelog događaja oduševljavao i bogat popratni program koji je stvorio atmosferu koja je nadmašila sva očekivanja. Nevjerojatni Dunking Devilsi svojim su akrobacijama i spektakularnim zakucavanjima dodatno zagrijali atmosferu između utakmica, dok je večernji glazbeni program na zadarskom Forumu, uz nastupe TBF-a, Baby Lasagne i Vojka V, pretvorio grad u veliku open-air pozornicu ispunjenu energijom, glazbom i brojnim posjetiteljima.

Od spektakularne lokacije Pozdrava Suncu, preko legendarnih Jazina pa sve do glazbenog programa na Forumu, prvo izdanje FIBA 3x3 World Toura u Zadru pokazalo je kako grad košarke može organizirati događaj svjetske razine i stvoriti iskustvo koje daleko nadilazi sam sport.

Organizatori ovim putem zahvaljuju Vladi RH, Gradu Zadru, Zadarskoj županiji i svim partnerima, institucijama, volonterima i posjetiteljima koji su bili dio prvog izdanja FIBA 3x3 World Toura u Zadru i zajedno stvorili atmosferu koja će se dugo pamtiti.