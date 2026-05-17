VIDEO Teška nesreća obilježila MotoGP utrku, Marquez završio u zaštitnom zidu

Nedjeljna utrka MotoGP prvenstva u Kataloniji, koja je trebala biti obilježena novim pohodom Marca Marqueza na pobjedu pred domaćom publikom, pretvorila se u dramatičan događaj nakon teške nesreće u kojoj je sudjelovalo više vozača.

Incident se dogodio već u prvom krugu utrke, kada je Alex Marquez pokušao napasti Pedra Acostu i preuzeti vodeću poziciju. Na izlasku na ciljnu ravninu Acostin motocikl iznenada je imao tehnički problem. Iako je pokušao signalizirati ostalim vozačima da usporavaju, Marquez se nalazio preblizu te je velikom brzinom udario u stražnji dio njegovog motocikla.

Nakon silovitog sudara Marquez je završio u zaštitnoj ogradi te se potom kotrljao po šljunku uz stazu, dok se njegov motocikl raspao od jačine udarca. Dijelovi motocikla pogodili su i vozača Fabija Di Giannantonija, koji je također pao, a prema prvim informacijama fragmenti su zakačili i Raula Fernandeza.

Prema zasad dostupnim informacijama, Marquez je nakon nesreće ostao pri svijesti, dok je Di Giannantonio zadobio ozljedu ruke. Više detalja o stanju vozača očekuje se nakon liječničkih pregleda.