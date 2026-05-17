Za prvo ubojstvo je dobio samo 12 godina zatvora. Kakva kazna čeka monstruma iz Drniša nakon što je ubio 19-godišnjaka?

Policija i dalje intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim da je sinoć na terasi obiteljske kuće hicima iz vatrenog oružja ubio dostavljača pizze. Prema neslužbenim informacijama, u mladića je ispaljeno desetak metaka.

Kako se doznaje, dostavu je prvotno trebao obaviti njihov šef, no dvojica mlađih dostavljača ponudila su se da odu umjesto njega. Jedan od njih odnio je hranu do kuće, dok je drugi nakon pucnjave pobjegao i pozvao policiju.

O slučaju je govorio odvjetnik Damir Primorac, koji je pojasnio kakva kazna prijeti Aleksiću, već ranije osuđivanom za teško kazneno djelo.

Podsjetimo, Aleksić je za prvo ubojstvo bio osuđen na 12 godina zatvora, što je tada izazvalo reakcije dijela javnosti koja je smatrala da je riječ o preblagoj kazni. Primorac objašnjava kako su u vrijeme počinjenja tog kaznenog djela zakonske kazne bile blaže nego danas.

"U vrijeme prvog ubojstva maksimalna kazna zatvora za takva djela bila je do 20 godina. Tijekom godina kaznena politika se pooštravala pa se danas za teško ubojstvo može izreći kazna do 40 godina zatvora, dok je za najteže oblike, kada postoji stjecaj kaznenih djela, moguće izreći i do 50 godina zatvora", rekao je Primorac.

Dodao je kako sudovi rijetko izriču maksimalne kazne propisane zakonom.

Govoreći o aktualnom slučaju, Primorac je istaknuo kako će tijekom postupka ključnu ulogu imati psihijatrijsko vještačenje optuženog.

"Bit će potrebno utvrditi je li počinitelj u trenutku djela bio ubrojiv, bitno smanjeno ubrojiv ili neubrojiv. O tome će ovisiti njegova kaznena odgovornost i mogućnost izricanja zatvorske kazne", pojasnio je odvjetnik.

Podsjetio je i kako je Aleksić u prvom slučaju proglašen ubrojivim, iako se istodobno psihijatrijski liječio.

"To je moguće jer sud, uz zatvorsku kaznu, može izreći i sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja ako sudski vještaci procijene da je ono potrebno ", zaključio je Primorac.