"Ako želite odgojiti djecu kako treba, pošaljite ih da rade kao konobari": Dalmatinac otkrio što ga je naučio šank

Ljetna sezona u Dalmaciji već se polako zahuktava, a ugostitelji užurbano slažu posljednje detalje prije dolaska prvih većih valova turista. Dok se uređuju terase, zapošljava dodatno osoblje i pune skladišta, jedno zanimanje ponovno dolazi u fokus. Konobari. Bez njih nema ni prve jutarnje kave uz more, ni večernjih gužvi na rivama koje tijekom ljeta postaju centar života dalmatinskih gradova i mjesta.

Posljednjih godina ugostitelji sve teže pronalaze radnike, posebno iskusne konobare koji mogu izdržati tempo sezone. Posao je fizički zahtjevan, radni dani su dugi, a kontakt s gostima često zna biti iscrpljujuć. Ipak, oni koji ostaju u tom poslu tvrde da konobarenje nije samo nošenje tacne i zapisivanje narudžbi, nego način života koji čovjeka nauči disciplini, komunikaciji i odgovornosti.

Upravo zato mnogi stariji ugostitelji često govore kako bi svatko barem jedno ljeto trebao raditi u kafiću ili restoranu. U sezoni se, kažu, najbolje vidi tko zna ostati smiren pod pritiskom, organizirati posao i nositi se s različitim ljudima.

"Ako želite odgojiti djecu kako treba..."

Razgovarali smo s konobarom M.R.V. (28) čiji su puni podaci poznati redakciji, a koji radi u ugostiteljskom objektu u blizini Split koji je imao i zanimljivu poruku za roditelje.

“Ako želite odgojiti djecu kako treba, dovedite ih da rade kao konobari u nekom lokalu. Šank je kužina doma, treba biti čist i uredan, bašta i stolovi su kao dnevni boravak i to treba održavati”, kaže naš sugovornik.

Ističe kako se s konobarstvom susreo još kao dijete jer mu je otac bio ugostitelj, pa je već s 11 godina pomagao i učio prve lekcije o poslu.

“Najteži dio ovog posla? Nema ništa teško, volim posao s ljudima”, govori kroz smijeh.

Na pitanje je li imao neugodnih situacija s gostima, kaže kako većih problema nije bilo.

“S gostima nisam imao nikad, ali jednom sam kolegicu natjerao da obriše gosta koji je prolio crno vino po sebi”, prisjeća se.

Kako se živi od konobarenja?

Dodaje kako se od konobarskog posla može dobro živjeti, ali samo uz puno rada i odricanja.

“Može se fino živjeti od ovog posla, ali je teško. Ljudi često vide samo punu terasu i bakšiš, ali iza toga stoje sati rada, stajanja i konstantne komunikacije”, zaključuje naš sugovornik.

Pred dalmatinskim ugostiteljima sada je još jedna duga i iscrpljujuća sezona. A dok gosti budu uživali u suncu, moru i punim stolovima uz rivu, upravo će konobari ponovno biti oni koji drže ritam ljeta.