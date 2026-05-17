LUDA ZAVRŠNICA Legendarni hrvatski klub vraća se u Prvu ligu

Prilično daleko od SuperSport HNl-a, i (nepravedno) u medijskoj hladovini, odigrava se super-zanimljiva i neizvjesna završnica Druge nogometne lige, trećeg ranga hrvatskog nogometa. U ligi od 16 klubova četiri kluab će izboriti viši rang, dva će ispasti, a trenutno uz borbu za promociju traje nevjerojatna drama u i oko zone ispadanja – klubovi od devetog do 16. mjesta su u samo pet bodova razlike, i svaki od tih osam klubova nakon preostala dva kola može ispasti u 3. NL!

Ono što se zasad zna, i to je nakon subotnjeg 28. kola, je da se Segesta definitivno vraća u Prvu NL. Klub iz Siska, koji je od 1992. do 1997. igrao najviši rang hrvatskog nogometa i koji je 1996. igrao finale UEFA Intertoto kupa, polako se vraća gdje je nekad bio, nakon što je prije dvije godine upisao zadnju promociju, iz 3. NL – Centar u jedinstvenu 2. NL. Malo stariji sa nostalgijom se sjećaju Segeste iz 90-ih, kad su tamo igrali Marko Mlinarić, Fuad Šašivarević, Tomislav Piplica, Silvio Marić, braća Anto i Vladimir Petrović, Hari Vukas, Alen Peternac…

U viši rang, iz Druge NL, ući će četiri čak kluba, a uz Segestu za preostala tri mjesta bore se četiri kluba. Kustošija je sa 57 bodova u najboljoj poziciji, i samo u teoriji neće doći do promocije, dovoljan im je samo bod. Do kraja igraju kod kuće protiv Uljanika koji je peti sa 51 bodom te ide u Ždralove kod Mladosti koja je treća sa 55 bodova. Ždralovi pak u sljedećem kolu idu na nezgodno gostovanje kod šestoplasiranog Uskoka (47 bodova), što znači da ni Mladost nema baš lagodan raspored, piše Nacional.hr.

Jadran Luka Ploče ima 53 boda, u sljedećem kolu ide u goste Đakovu koje je uz Hrvatski dragovoljac na diobi 14. i 15. mjesta, dakle na diobi mjesta koje odvajaju spas od ispadanja, a u zadnjem kolu dočekuje Radnik iz Križevaca koji je sedmi sa istim brojem bodova kao Uskok. Na kraju, petoplasirani Uljanik ima gostovanje kod Kustošije i domaću utakmicu protiv Grobničana koji ima 28 bodova, kao i još tri kluba od devetog od 12. mjesta, i još teoretski nije osigurao ligaški ostanak.