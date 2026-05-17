'HOD ZA ŽIVOT' Velika povorka prošla Splitom, među okupljenima i poznata imena

Središtem Splita danas je prošla povorka u sklopu manifestacije “Hod za život”, koja se u gradu održava osmu godinu zaredom. Okupljeni sudionici još su jednom poslali poruke podrške zaštiti života od začeća.

Organizatori su poručili kako smatraju da je vrijeme za konkretne zakonske promjene kojima bi se dodatno štitio život nerođene djece.

“Život je dar i treba ga zaštititi pravednim zakonom. Djeca nikada ne mogu biti višak društvu, roditeljima ili problem”, istaknuli su organizatori.

Dodali su kako vjeruju da život počinje začećem te da bi to, prema njihovim riječima, trebalo biti općeprihvaćena ljudska i medicinski potvrđena činjenica.

Tijekom obraćanja naglašena je i važnost podrške trudnicama i majkama. Organizatori smatraju kako majčinstvo ženi donosi novu životnu radost i ispunjenje te ističu da je svako dijete vrijedno zaštite i podrške.

“Spašavajući život jednog djeteta i njegove majke, spašavaju se i generacije koje dolaze”, poručili su na kraju okupljanja.