Mještani Drniša u strahu i šoku: "Svi se bojimo. Osjećam tugu, jad i bol..."

Strašan zločin potresao je drniški kraj. Pedesetogodišnji Kristijan Aleksić osumnjičen je da je sinoć hicima iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane koji je stigao na njegovu adresu. Nakon pucnjave pobjegao je s mjesta događaja, a policija za njim i dalje intenzivno traga.

Mještani su u šoku i strahu zbog tragedije koja je potresla cijelo mjesto.

“Naravno da se bojim, svi se boje”, kratko je rekla jedna mještanka za HRT.

Prema informacijama koje kruže među stanovnicima, mladić kobne večeri navodno nije ni trebao raditi, već je uskočio kao zamjena kolegi koji nije mogao odraditi smjenu.

Mještani tvrde kako je osumnjičeni i ranije bio poznat po nasilnom ponašanju.

“Znao sam da je bio nasilan. Prije nekoliko dana u trgovini je pitao: ‘Ako ubijem nekoga, hoće li me snimiti kamere?’”, ispričao je jedan od stanovnika.

U maloj sredini tragedija je ostavila dubok trag.

“Osjećam tugu, jad i bol. Mjesto je malo, svi se međusobno poznajemo”, rekao je jedan mještanin.