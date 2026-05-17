Lelekice o bodovima srpskog žirija: ''Srednji prst svemu što nas razdvaja!''

Odluka srpskog stručnog žirija da hrvatskim predstavnicama na Eurosongu, grupi Lelek, ne dodijeli nijedan bod izazvala je brojne reakcije diljem regije.

Nakon ove situacije oglasile su se i članice grupe Lelek.

Hrvatske predstavnice na svom su Instagram priči podijelile fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije, uz pjesmu srpskih predstavnika, grupe Lavina, ''Kraj mene'', te poslale snažnu poruku o odnosima između naroda i politike.

Na objavljenim fotografijama vidi se kako su gledatelji iz Srbije Hrvatskoj dodijelili maksimalnih 12 bodova, dok je i hrvatska publika Srbiji uzvratila istim brojem bodova.

''Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja'', napisale su Lelekice.

Na Instagramu se također javila i članica žirija Jelena Tomašević koja se ispričala lelekicama.