HEP JAVLJA: U ponedjeljak dio Splita, okolice i Omiške zagore

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u ponedjeljak 18. svibnja bez električne energije privremeno će ostati dijelovi Splita i Klisa, izvijestila je Elektrodalmacija Split.

Split

Ulica: Zrinsko - Frankopanska 2, 2A i 2B, Mandalinski put 10, 12, 14, 16, Svačićeva 1, 1A i 3 od 8.30 do 12.30

Ivana pl. Zajca 10B od 9 do 12 sati

Lovretska 23, 25 i 27 od 8.30 do 12.30

Klis

Ulica: Megdan; Kliških uskoka 15, 21; Kneza Mislava 2, 4; Radići Mejdanski 2- 28; Miloša Parizovića 1- 3; Štacija 1- 9 od 9 do 13 sati

Vetmići 1- 42 od 8 do 14 sati

Ramljane

Ulica: BOROZANI;1-80,BAKOVIĆI;1-15,ŠKOMRLJI;1-27 od 9 do 14 sati

Gornji Dolac

Ulica: Nart, Siničići od 11.30 do 14 sati

Trnbusi

Ulica: Podvardišće - Stanić, Tomić od 9.30 do 11.30