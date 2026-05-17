Velika potraga za ubojicom u Drnišu: Dostavljač pizze zamijenio kolegu koji se bojao Aleksića?

Jake policijske snage, uključujući i pripadnike Specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze. Mladić je ubijen u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, gdje je u njega ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. Potraga traje cijelu noć i jutro, no zasad bez uspjeha.

Velika potraga za bjeguncem

Policija je blokirala šire područje Drniša u potrazi za bjeguncem. Pretpostavlja se da se Aleksić sklonio na gusto pošumljeno područje, zbog čega se teren pretražuje i uz pomoć dronova., piše Slobodna Dalmacija.

Mladić uskočio kolegi kojeg je bilo strah

Prema neslužbenim informacijama Slobodne, ubijeni 19-godišnjak, drniški maturant, radio je vikend smjenu u lokalnoj pizzeriji kako bi zamijenio prijatelja. Kada je stigla narudžba Kristijana Aleksića, osobe koju su u Drnišu mnogi izbjegavali zbog straha, kolega koji je trebao obaviti dostavu priznao je da se boji i da ne želi ići. Tada je 19-godišnjak, navodno, rekao da će ići zajedno i da neće biti problema.

Nije posve jasno što se točno dogodilo po dolasku na Aleksićevu adresu. Činjenica je da je nesretni mladić izašao iz dostavnog vozila i krenuo prema kući. U tom trenutku odjeknuli su hici, a pogođeni mladić je pao. Njegov kolega je u panici pobjegao s mjesta događaja i odmah pozvao policiju.

Osumnjičenik je već jednom ubio

Kristijan Aleksić otprije je poznat pravosuđu i policiji. Županijski sud u Splitu ga je 2002. godine osudio na 12 godina zatvora zbog teškog ubojstva 24-godišnje Marijane Sučević, počinjenog u svibnju 1994. godine. Prema ranijim navodima iz sudskog postupka, djevojku je napao nožem, a potom i metalnom šipkom, nakon čega mu je izrečena i mjera obveznog psihijatrijskog liječenja.

Prema podacima policije, Aleksić je i ranije prijavljivan zbog oružja. Protiv njega je 2023. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Istražitelji sada utvrđuju iz kojeg je oružja ubijen 19-godišnjak te kako je osumnjičeni došao do njega.

"Godinama sije strah"

Stanovnici Drniša za Jutarnji tvrde da je Aleksić godinama izazivao strah među dijelom građana te da je često ulazio u sukobe. Jedna Drnišanka opisala ga je kao "tempiranu bombu" i rekla da je bio psihički nestabilan te da se nikad nije moglo znati kako će reagirati.

Prema istim navodima, prije otprilike mjesec dana navodno se sukobio s jednim muškarcem, nakon čega su neki mještani smatrali da je trebalo detaljnije provjeriti posjeduje li oružje. Policija zasad nije komentirala te tvrdnje, a kriminalističko istraživanje i potraga za osumnjičenim i dalje traju.