Tko je sjedio u srpskom žiriju koji je Hrvatskoj dao 0 bodova?

Tijekom finalne večeri Eurosonga 2026. u Beču objavljeni su i glasovi srpskog stručnog žirija, a prema neslužbenim informacijama sada su poznata i imena članova koji su odlučivali o bodovima. Kako piše Srbija Danas, identitet žirija držao se u tajnosti sve do finala.

Kako je glasao srpski žiri?

Srpski stručni žiri najveći broj bodova dao je Grčkoj, koja je dobila 12 bodova. Italija je osvojila 10, a Malta osam bodova. Bugarskoj je pripalo sedam bodova, Danskoj šest, a Norveškoj pet. Izrael je dobio četiri boda, Moldavija tri, Australija dva, dok je Poljska osvojila jedan bod.

Hrvatska od srpskog žirija nije dobila nijedan bod, dok je hrvatski žiri Srbiji dao maksimalnih 12 bodova. Zanimljivo, publika u Srbiji Hrvatskoj je također dodijelila 12 bodova.

Tko je bio u srpskom žiriju?

Prema navodima stranice eurovoix.com, u srpskom žiriju bili su Ana Mašulović, Iva Grujin, Lena Stamenković, Saška Janks i Luka Živković, iako Radio-televizija Srbije (RTS) još uvijek nije službeno potvrdila ta imena.

Na društvenim mrežama nakon finala pojavile su se brojne reakcije gledatelja iz Srbije, a dio njih kritizirao je odluke žirija i uspoređivao ih s glasovima publike.

Riječ je uglavnom o mlađim glazbenicima i izvođačima povezanima sa srpskom pop scenom i festivalom Pesma za Evroviziju. Ana Mašulović i Iva Grujin ove su godine nastupile na tom natjecanju, dok je Lena Stamenković publici poznata još iz dječjih glazbenih showova. Saška Janks dio je mlađe urbane i internetske glazbene scene, a Luka Živković aktivan je kao mladi autor i izvođač na domaćoj pop sceni.