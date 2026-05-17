Od ubijenog maturanta se oprostio klub iz Drniša: "Mili je bio duša kluba i košarkaški virtuoz"

Košarkaški klub DOŠK iz Drniša oprostio se dirljivom objavom od mladog maturanta i člana kluba koji je tragično ubijen u noći sa subote na nedjelju.

U emotivnoj poruci iz kluba su poručili kako ih je pogodila “nepojmljiva tragedija” te da su u stanju neizmjerne boli nakon preranog odlaska svog mladog košarkaša.

"Odlazi srce i duša generacije"

“Nemoguće je pronaći riječi kojima bismo opisali duboku tugu nakon preranog odlaska našeg Milija – našeg nestašnog dječaka, našeg košarkaškog virtuoza i osmijeha koji je godinama unosio radost među sve okupljene oko KK DOŠK-a”, napisali su iz kluba.

Dodali su kako ne žele da “bez pozdrava ode srce i duša generacije 2006./2007. godišta”.

U objavi su izrazili i ljutnju te nevjericu zbog tragedije koja je pogodila grad.

“Ljutnja zbog osjećaja da je društvo ponovno zakazalo. Jer jedan je mladi život ugašen prerano, a svima nam je poznato da je naš grad godinama živio u strahu i strepnji, osjećajući da opasnost postoji, dok su odgovorni ostajali nijemi i bez prave reakcije”, poručili su iz DOŠK-a.

Na kraju su obitelji izrazili sućut, a od svog mladog člana oprostili se riječima:

“Vedri duh, dobrota i osmijeh našeg košarkaša zauvijek će odzvanjati ispod obruča, u svlačionici, na treninzima i u svakom našem sjećanju. Počivaj u miru naš Mili.”