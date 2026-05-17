Pioniri Hajduka su prvaci

Momčad trenera Roka Španjića je stigla do naslova prvaka Hrvatske

Pioniri Hajduka novi su prvaci Hrvatske. Mladi hajdukovci naslov su potvrdili uvjerljivom pobjedom protiv Rudeša rezultatom 4:0 u susretu 26. kola Prve NL, odigranom na pomoćnom terenu Poljuda.

Bijeli su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu. Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti preko Mihovila Žilića, a samo desetak minuta kasnije prednost je povećao Toma Vukas.

Sjajnu predstavu domaće momčadi Žilić je potvrdio svojim drugim pogotkom u 36. minuti za velikih 3:0. Konačnih 4:0 u nastavku utakmice postavio je Vjeran Mihanović.

Momčad trenera Roka Španjića tako je stigla do naslova prvaka Hrvatskeu pionirskoj konkurenciji, potvrdivši dominaciju tijekom sezone.

