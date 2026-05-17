Traje potraga za ubojicom u Drnišu. U dostavljača (19) je ispalio deset metaka

Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, od jutra intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, kojeg policija sumnjiči za brutalno ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze.

Mladić je ubijen u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, gdje je prema neslužbenim informacijama u njega ispaljeno desetak hitaca iz vatrenog oružja, javlja Index.

Drugi dostavljač pobjegao u strahu

Kako se neslužbeno doznaje, na mjestu događaja nalazio se još jedan dostavljač koji je nakon pucnjave pobjegao u strahu.

Policija je blokirala šire područje Drniša, a potraga se fokusirala na gusto pošumljen teren za koji se pretpostavlja da se ondje skriva osumnjičeni.

U akciju su uključeni dronovi, specijalci i helikopter koji od jutra nadlijeće područje oko Drniša. Oko 11 sati u grad su stigli i pripadnici ATJ Lučko, dok je MUP na teren doveo i mobilni operativni centar za koordinaciju potrage.

“Godinama je prijetio da će nekoga ubiti”

Prema tvrdnjama mještana, Aleksić je godinama izazivao strah među ljudima u Drnišu.

“Zadnje dvije godine prijetio je da će nekoga ubiti. Policija je intervenirala, ali svi su bili nemoćni”, ispričao je jedan od stanovnika.

Mještani tvrde i da je Aleksić sinoć viđen kako bježi s ruksakom te da je vrlo vjerojatno i dalje naoružan.

Policija je ranije upozorila građane da mu se ne približavaju ako ga primijete, nego da se odmah sklone i nazovu broj 192.