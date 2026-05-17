Teška prometna u Dalmaciji: Autom naletio na djevojčicu, teško je ozlijeđena

Policija provodi kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim vozačem zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu

Teške ozljede zadobila je djevojčica u prometnoj nesreći koja se u petak oko 18 sati dogodila u Biogradu, izvijestila je zadarska policija.

Prema rezultatima očevida, nesreća se dogodila u Lastovskoj ulici kada je 47-godišnji vozač automobila zadarskih registracija naletio na djevojčicu koja je, prema policijskim informacijama, u tom trenutku istrčala na kolnik iz dvorišta obližnje kuće.

Djevojčica je nakon nesreće prevezena u Specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede.

Policija provodi kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim vozačem zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

