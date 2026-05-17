Peki se potresnom objavom oprostio od ubijenog 19-godišnjaka: "Večeras naš grad ne spava, osjećamo tugu i šok"

O ubojstvu 19-godišnjaka u Drnišu na svom Instagram kanalu oglasio se treper Josip Pekas, mnogima poznatiji kao Peki. U potresnoj objavi mladi glazbenik iz Drniša piše:

"Večeras naš grad ne spava. Svitla gore ko i svake druge večeri, ali ništa više nije isto. Jedan mladi život ugašen je prerano. Brutalno i besmisleno. Momak od samo 18 godina izašao je zaraditi pošteno svoj kruh. Dostaviti nekome hranu. Odraditi smjenu i vratiti se kući. Imao je planove. Snove, ljude koji su ga voljeli. Imao je cijeli život ispred sebe.

A sada ga više nema... Najstrašnije je pomisliti na trenutak kada je njegova obitelj shvatila da se neće vratiti. Na tišinu koja je nastala nakon poziva kojeg nijedan roditelj ne bi smio primiti. Na praznu sobu. Nepročitane poruke. Nedovršene planove i život koji je stao u jednoj noći.

A još je strašnije znati da je ovo napravilo isto g**no koje je već jednom oduzelo nečiji život. Večeras ne plače samo jedna obitelj. Plače cili grad. Jer svi osjećamo istu tugu, isti šok i isto pitanje. Zašto je opet moralo završiti ovako? Počivaj u miru, dječače. Grad plače za tobom"