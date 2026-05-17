FOTO Na katedrali sv. Duje zavijorila se zastava 'Hod za život'

Na zvoniku Katedrale sv. Duje u Splitu danas je postavljena zastava inicijative Hod za život, čime su organizatori željeli poslati poruku o, kako navode, važnosti zaštite ljudskog života od začeća do prirodne smrti.

Iz Hoda za život poručili su kako zastava predstavlja “snažan i ponosan simbol uvjerenja da svaki ljudski život ima neprocjenjivu vrijednost”, ističući da se njezinim podizanjem “podigao i glas savjesti”.

“Poslana je jasna poruka: život počinje začećem te zaslužuje zaštitu, poštovanje i ljubav od samoga početka – od začeća do prirodne smrti”, naveli su u objavi.

Dodaju kako zastava simbolizira “tisuće priča majki, očeva, obitelji i mladih koji vjeruju u kulturu života”, ali i “glas nerođenih koji se ne mogu sami braniti, a imaju pravo živjeti”.

Organizatori ističu i kako se ovim činom želi naglasiti dostojanstvo svakog čovjeka, važnost zaštite života te odgovornost društva prema najranjivijima.

“Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!”, poručili su iz inicijative Hod za život.