Dan Marjana okupio brojne Splićane, pogledajte kako je bilo

Povodom Dana Marjana danas je u Park-šumi ispod biste Jurja Kolombatovića položen vijenac u znak zahvalnosti za njegov izniman doprinos očuvanju Marjana. Vijenac su položili gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan Jakša Božanić te voditelj odsjeka održavanja Ante Kodžoman.

Tom prigodom istaknuta je važnost očuvanja Marjana kao simbola Splita, mjesta rekreacije, sporta, kulture i zajedništva građana, ali i vrijedne prirodne baštine koju je potrebno trajno štititi i čuvati za buduće generacije. Dan Marjana obilježen je bogatim programom za sve uzraste, a posjetitelji su tijekom dana uživali u edukativnim, rekreativnim i kulturnim sadržajima, vođenim turama, radionicama i brojnim aktivnostima na otvorenom koje promiču važnost očuvanja prirode i zdravog načina života. Posebnu pozornost privukle su radionice oslikavanja kamenčića, dječje igre, slikanje, jahanje ponija te penjanje, čime je još jednom potvrđeno koliko je Marjan važan dio identiteta i svakodnevice Splićana.