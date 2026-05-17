[OSVRT NA EUROSONG] Eurosong je dobio pobjednicu kakvu Europa dugo nije imala, Hrvatska opet izvukla pouku

Ovogodišnje izdanje Eurosonga ponudilo je spektakl kakav se dugo čekao, ali je istovremeno otvorilo stara pitanja o smjeru u kojem se ovo natjecanje kreće. Kada se podvuče crta, možemo (i moramo) biti zadovoljni tehničkim i umjetničkim trijumfom manifestacije, iako iza kulisa i dalje ostaje gorak okus u ustima zbog vječnih boljki samog formata.

Produkcija koja je postavila standard

Gledajući cjelokupnu organizaciju, nemoguće je pobjeći od dojma da se budući organizatori pod hitno moraju referirati na zlatni standard postavljen 2016. godine. Ta je godina bila i ostala vrhunac moderne eurovizijske produkcije.

Želimo li da Eurosong zadrži status najvećeg glazbenog spektakla na svijetu, buduće zemlje domaćini moraju prepisati recept iz 2016. od početka do kraja:

• Koncept i vizualni identitet: Od inovativnih razglednica do dinamične paradu zastava (flag parade).

• Dizajn pozornice: Fokus mora biti na organskom stapanju izvođača s prostorom, a ne na pukom demonstriranju tehnološke moći.

• Sustav glasovanja: Vratiti onu napetost i fluidnost prezentacije prezentera koja drži gledatelje prikovane za ekrane.

Glasovanje, politika i pobjeda Bugarske

Kada govorimo o napetosti, gledali smo vjerojatno najzanimljivije i najšokantnije glasovanje u zadnjih 15-ak godina. Čudni su, prevrtljivi i često potpuno neshvatljivi putevi žirija. No, umjesto da se slijepo vraćamo na stare modele, ovo izdanje je dokaz da sustav glasovanja pod hitno treba korjenito promijeniti i reformirati, a ne samo prepisivati iz prošlosti. Trenutačni omjeri i načini kalkulacije bodova očito ostavljaju previše prostora za zakulisne igre, dok publika i struka prečesto govore potpuno različitim jezicima.

Najveća pobjeda ovog Eurosonga je sam pobjednik. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom "Bangaranga" doslovno je pomela konkurenciju i pokazala kako izgleda pravi eurovizijski paket.

"Bangaranga" je dokaz da čista karizma, moderna produkcija i vokalna superiornost o kojoj se može diskutirati i dalje mogu ujediniti Europu.

Ono što posebno veseli jest činjenica da su i žiri i publika bili jednoglasni. Nakon godina u kojima smo svjedočili dubokim podjelama i očitim političkim i geopolitičkim glasovanjima, Dara je dokazala da se pobjednik može izabrati konsenzusom struke i naroda. Čudni su i prevrtljivi putevi žirija, no ove godine – unatoč nekim standardnim dramama u bodovima – pravda je zadovoljena.

Hrvatska, lobiranje i poruka budućim izvođačima

Što se tiče hrvatskih predstavnica, 15. mjesto je rezultat koji na papiru možda djeluje skromno, ali u praksi nosi veliku težinu i otvara bolna pitanja. Djevojke su odradile odličan posao na sceni – vokalno besprijekorne, scenski uvjerljive i maksimalno profesionalne. No, naš plasman ponovno je ogolio činjenicu da samo natjecanje nije odrađeno na diplomatskoj i lobističkoj razini.

U tom kontekstu, posebnu pozornost privlači vječno pitanje: jesu li to doista dobrosusjedski odnosi i postoje li uopće ikakvi odnosi?

Dokaz tome je još jedan nevjerojatan nesrazmjer na semaforu: Hrvatska je Srbiji dodijelila maksimalnih 12 bodova, dok smo s njihove strane dobili okruglih 0.

Ovakav ishod više se ne može opravdavati pukim "glazbenim ukusima". To jasno pokazuje da je pojam regionalne solidarnosti na Eurosongu postao jednosmjerna ulica. Dok mi i dalje glasujemo otvorenog srca i cijenimo susjede, s druge strane redovito izostaje bilo kakav diplomatski reciprocitet. Čist dokaz da bez ozbiljnog lobiranja iza kulisa, sam scenski perfekcionizam nažalost ostaje neprimijećen u eurovizijskom geopolitičkom labirintu.

Za kraj, potrebno je poslati jasnu poruku svima onima koji u studijima već kroje planove za iduću godinu – od izvođača i tekstopisaca do producenata i aranžera. Vrijeme je da se prestanu raditi pjesme za vlastiti gušt, "za dušu" ili za uski krug glazbenih kritičara. Na Eurosongu se ne natječete sami sa sobom, nego pred stotinama milijuna gledatelja.

Morate shvatiti jednu ključnu, a tako jednostavnu stvar: Eurosong se održava u svibnju.

To je predvečerje ljeta i Europa je tada gladna pozitivne energije. Formule za uspjeh u modernom eurovizijskom kontekstu zapravo su vrlo jasne:

• Ljetni i plesni ritam: Ljudi u svibnju žele plesati, žele ritam koji ih podiže na noge već na prvo slušanje. Teške balade i hermetični aranžmani rijetko prolaze u moru brze, moderne konkurencije.

• Vrhunska, moderna produkcija: Pjesma mora zvučati svjetski i moćno od prve sekunde. Ako produkcija nije na najvišoj razini, pjesma se "izgubi" u zvučnicima čim krene prijenos uživo.

• Pjesma za mase, a ne za studio: Fokusirajte se na pamtljive refrene, jasne "udice" (hooks) i energiju koju publika na stadionima i pred ekranima može odmah osjetiti i prihvatiti.

Dara i njezina "Bangaranga" su najbolji dokaz za to. Ako želimo visoke plasmane, moramo prestati eksperimentirati u prazno i početi slati gotove, produkcijski jake i plesne ljetne pakete koji ciljaju ravno u srce europske publike.

Ovaj Eurosong ostaje zapamćen kao korak u pravom smjeru kada je u pitanju trijumf pjesme nad politikom, ali i kao opomena organizatorima da kompleksnost ne znači uvijek i kvalitetu. Povratak provjerenim produkcijskim modelima iz prošlosti i jačanje vlastite diplomacije bit će ključni faktori za sve buduće uspjehe – kako samog natjecanja, tako i Hrvatske na njemu.